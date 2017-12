Ačkoliv má série Sám doma hned pět dílů, tak za kultovní jsou považovány první dva. V nich se Kevin McCallister (Macaulay Culkin) postaví dvojici zlodějů Marvovi (Daniel Stern) a Harrymu (Joe Pesci). Připomeňme si tuto vánoční klasiku osmi věcmi, které o prvních dvou dílech série Sám doma možná nevíte.

První dva díly Sám doma nepochybně patří ke sváteční atmosféře. Nejenom u nás, v Polsku se v roce 2011 dívalo na první díl na štědrý den přes pět milionů diváků, což z filmu učinilo jeden z nejsledovanějších pořadů v dějinách země.

Elvisi, jsi to ty?

Existuje řada konspiračních teorií o tom, že Elvis Presley, král rokenrolu, svou smrt jen fingoval. Jedna z těch nejznámějších se točí právě okolo filmu Sám doma. Zhruba uprostřed filmu se unavená Kevinova matka (Catherine O´Harová) snaží dohodnout se zaměstnancem aerolinií. Za ní stojí v řadě nervózní muž v kabátu. Právě o něm si mnozí myslí, že jde o Elvise Presleyho, který se, dost možná náhodou, dostal na natáčení.

Bratr Buzz chodí s chlapcem

Když Kevin najde fotku přítelkyně svého staršího bratra Buzze, pozastaví se nad tím, že dívka není zrovna pěkná. Ve skutečnosti ale nešlo o dívku, ale syna jednoho člena štábu. Režisér Chris Columbus totiž věřil, že když by někdo o dívce řekl, že je ošklivá, mohla by z toho mít psychické problémy.

Tichý výkřik do tmy

Zloděj Marv leží bezmocně na zemi. Kevin mu s gustem na obličej položí velkou tarantuli svého bratra. Výkřik, který Daniel Stern vypustí z úst, byl ale do filmu přidělán uměle. Herec na place musel jen naprázdno otevřít pusu, protože křik by pavouka vyděsil.

Pocta umění

Hlavní filmový plakát, na kterém Kevin křičí, je přímo inspirovaný obrazem výkřik od norského malíře Edwarda Muncha.

Munchův slavný obraz Výkřik.

Perspektiva hraje roli

Filmaři si v Sám doma hodně vyhráli se záběry kamerou. Na začátku postavu Kevina snímali hlavně shora, kdy postava opticky vypadá menší a zranitelná. Ke konci ale kamera najížděla zespoda a Kevin díky tomu vypadal větší a odvážnější.

Fiktivní gangsterka

Černobílý gangsterský film Andělé s hříšnou duší (Angels with a Dirty Soul), který Kevin se zápalem sleduje, je vymyšlený. Vznikl pouze pro potřeby natáčení.

Fiktivní gangsterka Andělé s hříšnou duší.

Těžko by přežili

Oblíbeným tématem k filmu Sám doma jsou následky zranění, která Kevin Harrymu a Marvovi přivodí v obou filmech. Odborníci se shodují, že by některá z nich možná ani nepřežili. Třeba úder cihlou do obličeje v druhém dílu Ztracen v New Yorku, by jim způsobil poškození mozku a trvalé následky.

Trumpův hotel

Hotel The Plaza v New Yorku, kde se část druhého dílu odehrává, vlastnil v době natáčení současný americký prezident Donald Trump. Ten si také střihl malou roličku, ve které Kevinovi ukazuje, kudy má jít. Hotel na populárním filmu také hodně vydělal, když poté za 1100 dolarů začal rodinám nabízet jednu noc v pokoji 451, kde filmový Kevin McCallister bydlel.