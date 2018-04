Filmové premiéry: Hastrman, Jana z Arku a husa spolu hrají nebezpečnou hru

PRAHA Třetí dubnový týden míří do českých kin čtveřice snímků. Pohádkový horor Ondřeje Havelky doplní horor o zdánlivě nevinné hře, pohádka o netradičním opatrovnictví a zpívající Jana z Arku.

Hastrman

Hastrman (Karel Dobrý) se zamiluje do Katynky (Simona Zmrzlá) a ve vroucím citu nalezne nový smysl svého života. To ale nemůže skončit dobře. Příběh nešťastné lásky tak vyvrcholí v kulisách dnešní společnosti. Otázkami pro diváky zůstává, jak hlavní hrdina svou srdeční krajinu pomstí a co bude s Katynkou. Příběh je vyprávěn s jemnou nadsázkou a ironickým humorem. Děj filmu je stejně jako jeho předloha situován do krajiny severních Čech, pod vrch Vlhošť a do blízkého Českého ráje.

Vadí nevadí

Vadí nevadí je veskrze hra pro mladé. Ti si v ní dávají palčivé otázky „na tělo“ nebo musí plnit nepříjemné úkoly. Právě tuto hru hraje se svými přáteli studentka Olivia (Lucy Haleová). Vše se ale změní ve chvíli, kdy jeden z hráčů prohlásí, že kdyby je ke hře nenalákal, tak umře. Teď ale dost možná začnou umírat všichni ostatní... Tak co, vadí nebo nevadí?

V husí kůži

Peng je houser, který si s ničím příliš těžkou hlavu nedělá. Celé dny si hoví ve svém rybníčku a nenechá se ze své pohody vytrhnout. Při jednom svém neopatrném kousku ale zaviní to, že se matce kachně ztratí dvě malá káčátka. Peng musí hodit pohodu za hlavu a vydat se na zábavnou výpravu za navrácením malých ratolestí jejich matce.

Janička

Jana z Arku (Lise Leplat Prudhommeová) je malá a zvídavá holčička. Režisér Bruno Dumot o ní natočil bláznivý film plný zpívání, tance a snových vizí. Bůh, Duch svatý, hair metal, rap, ovce, jeptišky, nepodařené scény, nejšílenější metafyzická besídka roku - to vše čeká na diváka! Osvícení bude nesmírně zábavné.