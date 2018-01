Syndikát novinářů vyloučil bývalého boxera, který v Zemanově štábu pěstmi napadl kameramana

PRAHA Syndikát novinářů v úterý vyloučil ze svých řad Karla Slezáka, který ve volebním štábu Miloše Zemana napadl jiného žurnalistu. Bývalý boxer a podnikatel v sobotu v pražském Top Hotelu pěstmi zaútočil na kameramana serveru iDnes.cz, protože chtěl mezi Zemanovými příznivci natáčet opilého muže. Slezák přiznal, že jej zánik členství mrzí.

„Řídicí výbor SNČR v úterý 30. 1. 2018 rozhodl vyloučit našeho člena Ing. Karla Slezáka. Svým jednáním v sobotu 27. ledna 2018 ve volebním štábu Miloše Zemana po volbě prezidenta republiky poškodil prestiž a zájmy SNČR. Tímto rozhodnutím mu zaniká členství,“ informoval Syndikát novinářů na svém twitterovém profilu.



Karel Slezák v úterý v pořadu Rozstřel na serveru iDnes.cz - kde se mimo jiné potkal s kameramanem jehož napadl -, uvedl, že by jej případné vyloučení ze syndikátu mrzelo. Členem Syndikátu novinářů byl podle svých slov zhruba třicet let.



Do štábu Miloše Zemana se dostal s novinářskou akreditací díky své spolupráci s Pražským zpravodajem. Vedoucí média Aleš Fritscher však odmítl, že by Slezák na akci zastupoval jeho portál.



Co se vlastně v sobotu v podvečer stalo? V jenom ze sálů, kde Zemanovi stoupenci slavili prezidentovu výhru zkolaboval - i kvůli většímu množství alkoholu - proruský aktivista a člen pražské KSČM Milan Rokytka. Svým zhrouceném přitáhl pozornost novinářů, kteří ještě po odchodu hlavy státu zůstali na místě.



Ze záběrů, které se objevily v médiích, je patrné, že Slezák, jenž se řadí mezi Zemanovy příznivce, potácejícího se Rokytku podpíral a poté jej poměrně nešetrně svalil na pódium, kde opilý muž zůstal bezvládně ležet.

Situace se vyostřila o deset minut později, kdy se Slezákovi a dalšímu zemanovci Janu Šoltovi nelíbilo, že novináři natáčejí příjezd záchranářů. Zástupcům médií, kteří tvrdí, že chtěli vědět, co se v prezidentově štábu děje, začali oba muži vyhrožovat, kameramanovi TV Nova srazili na zem drahé vybavení. Slezák posléze pěstmi zaútočil na kameramana serveru iDNES.cz, který se přitom vůbec nebránil. Případem se zabývá policie, prošetřuje ho jako podezření z přečinu výtržnictví.

V době události měl Slezák v Zemanově štábu na krku žlutou visačku, která označovala novináře, ale na rozdíl od většiny žurnalistů měl přístup do sektoru vymezeného modrým visačkám. Tedy do sálu, kde slavili členové SPO a Zemanovi sympatizanti a kde se podávalo občerstvení.



Slezák připustil v pořadu Rozstřel přiznal, že jeho sobotní reakce na vyhrocenou situaci nebyla adekvátní. Ve studii se dokonce přímo omluvil kameramanovi, kterého napadl.

Karel Slezák se v Rozstřelu kameramanovi iDnes.cz omluvil.

Koncerty pro dceru

Podle novináře Jaroslava Kmenty, který třiasedmdesátiletého někdejšího boxera detailněji představil na svém facebookovém profilu, figuroval Karel Slezák v archivech bývalé Státní bezpečnosti. Dle dostupných spisů jej však pouze prověřovala kontrarozvědka, nešlo o agenta ani kádrového důstojníka.

Zajímavější jeho podnikatelská činnost. Karel Slezák je totiž ředitelem firmy Sinton Praha, jež „pořádá koncerty klasické hudby na vysoké umělecké úrovni“. Ty organizuje většinou v historicky významných budovách, které spadají pod český stát - například jde o Pražský hrad, Rudolfinum, Klementinum a kostely na Starém Městě.



„Pořádáme také koncerty k významným událostem, jako bylo výroční zasedání MMF, summit NATO, návštěva Královny Alžběty II. či dánského prince Henrika II.,“ dodává společnost na svém webu.



Hlavní hvězdou programů, které společnost připravuje, jsou Jaroslav Dvorský a Barbara Slezáková - Slezákova dcera, která absolvovala pražskou AMU a hostuje například ve Státní opeře.