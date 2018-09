Krok za krokem: jak na avokádový dip guacamole?

Avokádový dip guacamole s výraznou příchutí limetky, pálivých papriček a s vůní čerstvého koriandru se veze na vlně obliby již několik let. A jak na něj? Server Lidovky ve spolupráci s kulinářskou školou Chefparade připravil fotografický seriál. Dobrou chuť.

Guacamole

1 zralé avocado



1 rajče



1/3 svazku čerstvého koriandru



1 stroužek česneku



1 šalotka



limetková šťáva z ½ limetky



1 chilli paprička



sůl, pepř¨



Postup: Avokádo rozkrojte na polovinu a pomocí nože vyndejte pecku. Vydlabejte vnitřek, nebo nakrájejte avokádo na čtvriny a nožem oloupejte. Dejte avokádo do misky a důkladně ho rozmačkejte vidličkou. Chilli papričky, koriandr, šalotku, rajče a česnek nasekejte nadrobno. Vše přidejte k avokádu. Guacamole dochuťte solí, pepřem a limetkovou šťávou. Dobře zamíchejte.

Rada šéfkuchaře: Zralé avokádo má černou slupku a je měkké. To, že je čerstvé, poznáte po odlomení stopky. Místo po stopce by mělo mít jasně zelenou barvu.

Tip: Podávejte k nachos,jako náplň do fajitas, burritos a jiných tortill.