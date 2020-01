Boj o Captain Marvel. Chceme, aby ji hrála homosexuální černoška, žádá internetová petice

LOS ANGELES Není to dlouho, co bylo oznámeno pokračování filmu Captain Marvel. Autoři populární internetové petice ale už teď žádají, aby ústřední postavu nehrála Brie Larsonová, ale místo ní se role zhostila herečka tmavé pleti. Autoři petice na sociálních sítích Larsonové vyčítají třeba i to, že nepřispívá na charitu.