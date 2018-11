Připravte si 3D brýle, svoji audiovizuální show přivezou Kraftwerk

Metronome Festival Prague ohlásil po britské Morcheebě další jméno programu svého čtvrtého ročníku, který se uskuteční 21.-22. června na pražském Výstavišti. Jsou jím jedni z průkopníků elektronické hudební scény, němečtí Kraftwerk. Jejich vystoupení bude plnocenným audiovizuálním zážitkem, kvůli němuž obdrží každý návštěvník speciální brýle pro sledování projekcí ve formátu 3D.

Na elektronické hudební scéně bychom těžko hledali projekt, který ovlivnil dění v tomto žánru více, než se to povedlo Kraftwerk. Skupinu založili už v roce 1970 Ralf Hütter a Florian Schneider. Jejich práce ve vlastním studiu Kling Klang v Düsseldorfu začala poměrně brzo přinášet své ovoce a Kraftwerk se vyhoupli do popředí německé a posléze evropské avantgardy.

Od začátku pracovali na multimediální bázi, stejnou váhu jako samotná hudba měl v jejich projevu způsob vystupování, vizuální složka hudební činnosti, postupem času i projekce. Příznačná pro ně byla robotická stylizace, skvěle korespondující s počítačovými rytmy, syntetickými hlasy i dalšími zvukovými novinkami, se kterými Kraftwerk experimentovali, aniž by přitom ztratili schopnost oslovit široké publikum a svoji hudbu probarvit kontaktními složkami, jako jsou silné melodie.

V roce 2012 vyrazili Kraftwerk v současné sestavě, kterou tvoří Ralf Hütter, Henning Schmitz, Fritz Hilpert a Falk Grieffenhagen, do světa s multimediálním projektem, ve kterém jejich nejslavnější skladby doprovázejí projekce ve 3-D. Jejich mimohudební vliv potvrdilo i to, že se premiéra tohoto programu konala v newyorském Museum of Modern Art.

V následujících letech s ním pak Kraftwerk vystoupili mimo jiné v londýnské galerii Tate Modern, sydneyské Opeře, pařížském komplexu Fondation Louis Vuitton nebo v Guggenheimově muzeu ve španělském Bilbau. Součástí projektu bylo i vydání kompletu živých nahrávek pod názvem 3-D The Catalogue, za který skupina letos získala cenu Grammy v kategorii elektronické a taneční hudby.

Festival zároveň avizuje i další kapelu ze střední Evropy, kterou je polská KAMP!. Doplňme, že formace KAMP! patří aktuálně mezi nejoblíbenější polské taneční kapely. Elektronické trio vzniklo roku 2008 a stylově se inspirovalo 80. léty i britskou taneční hudbou 90. let. KAMP! si tak zahraje po boku kapel jako je Karftwerk nebo Morcheeba, kterou pořadatelé oznámili v září.

Vstupenky na Metronome Festival Prague 2019 se nyní prodávají ve výhodné tzv. podzimní edici na oficiálním webu festivalu www.metronomefestival.cz. K dispozici jsou nyní základní dvoudenní vstupenky ke stání za 1 590 Kč a k sezení za 2 290 Kč, v prodeji je i dražší VIP edice. Ceny platí pouze do 11. listopadu včetně, od následujícího dne se budou navyšovat.