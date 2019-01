Návrat flákače se nekoná. Nový Big Lebowski je jen reklamou na pivo

LOS ANGELES Kultovní snímek Big Lebowski se pokračování po dvaceti letech nakonec nedočká. Herec Jeff Bridges sice znovu oblékne legendární kardigan Jeffreyho „Dudea“ Lebowského, ale jen v rámci reklamy na pivní značku Stella Artois. Podobné lákání fanoušků na filmový přelud se nestalo poprvé.

Přání fanoušků zůstalo nevyslyšeno. Bratři Cohenové pokračování snímku Big Lebowski z roku 1998 točit nebudou. Diváci se nicméně alespoň dozví, co se stane, když si Dude (Jeff Bridges) objedná pivo Stella Artois a posadí se vedle Carrie Bradshawové (Sarah Jessica Parkerová) ze seriálu Sex ve městě. Nic víc, nic míň.

Herec Jeff Bridges minulý týden na sociální síti Twitter sdílel krátký teaser, kde se jako Dude procházel po ulici. Na konci několikasekundového videa bylo vidět datum 3. února 2019. To je datum takzvaného Super Bowlu, finále ligy amerického fotbalu. V Americe tuto nejsledovanější televizní událost využívají filmové společnosti, aby v premiéře předvedly ukázky na očekávané filmy. To přimělo fanoušky doufat v návrat Big Lebowského.

Jde ale pouze o reklamu pivního giganta, který ji navíc ještě před Super Bowlem umístil na YouTube. Podle komentářů pod videem fanoušky nejvíce rozzlobilo, že Dude nepije Bílého medvěda, svůj charakteristický koktejl z vodky a kávového likéru, ale popíjí místo toho „obyčejné“ pivo. Celá reklamní kampaň je totiž založená na sloganu Změň to, co si dáváš obvykle (Change Up The Usual). Carrie Bradshawová totiž také vyměnila svůj oblíbený koktejl Sex on the beach za pivo.

Podobné lákání fanoušků na přelud se ale nestalo poprvé. Loni například v rámci propagace australského turismu vznikla reklama, která se tvářila jako plánované pokračování Krokodýla Dundeeho. Objevili se v ní snad všichni známí australští herci včetně Margot Robieové, Hugha Jackmana a Chrise Hemswortha.