V aukční síni chtěl Banksy nechat skartovat celý obraz, odhalilo video. Zařízení se ale zaseklo

LONDÝN/PRAHA Britský streetartový umělec Banksy umístil na svém webu video, z něhož vyplývá, že skartování obrazu Dívka z balonkem v hodnotě milionu liber, o něž se pokusil na dražbě v londýnské aukční síni Sotheby’s, mělo být kompletní. Umělec jej předem připravoval, skartovací zařízení se ale v osudnou chvíli zaseklo.

Video s názvem Shred the Love (Roztrhněme lásku), které Banksy zveřejnil v úterý, ukazuje, jak umělec instaluje do rámu obrazu skartovací zařízení. Následně ukazuje scénu v aukční síni, kde byla polovina obrazu po stisknutí dálkového ovládání rozřezána. Poslední záběr ukazuje dílo, jak prochází skartovačkou celé, s poznámkou „Při zkoušce to fungovalo pokaždé“. Na video upozornil web Guardian.



Původní zájemce obraz stále chce koupit

Plátno bylo částečně skartováno 5. října po úderu kladívka, které ohlašovalo jeho prodej za více než 1 milion liber (v přepočtu asi 30,5 milionu korun). Osazenstvo aukční síně to šokovalo. Banksy později zveřejnil na svém instagramovém účtu obrázek skartovaného díla visícího ze spodní části rámu s popiskem „Going, going, gone“ (což se dá volně přeložit asi jako „Už to jde, už to jde… A je to!“).



„Zdá se, že jsme právě byli zbanksyováni,“ prohlásil Alex Branczik, ředitel Sotheby’s a evropský specialista na současné umění. Název obrazu se nyní změnil na Love Is in the Bin (Láska je v odpadkovém koši). Podle vyjádření Sotheby’s původní zájemce stále trvá na jeho koupi za stejnou cenu.

O tom, zda anonymní umělec zamýšlel ponechat alespoň část obrazu neporušenou, se vedly diskuse. Spekulovalo se také o tom, že senzace vyvolaná skartováním obrazu měla především zvýšit jeho cenu.