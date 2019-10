Ve vedlejším domě žije ďábel. Nový dokument vypráví fascinující příběh Johna Demjanjuka

LOS ANGELES Chystaná dokumentární minisérie The Devil Next Door (Ďábel od vedle) z produkce Netflixu se věnuje Johnu Demjanjukovi. Jeden z mediálně nejznámějších válečných zločinců si po válce užíval klidné stáří na americkém předměstí. Minisérie se dočká premiéry 4. listopadu.

John Demjanjuk byl pro svou rodinu i přátele nepříliš výrazným automechanikem v důchodu, Američanem tělem i duší. Přitom se ale narodil v roce 1920 na Ukrajině jako Ivan Mykolajovyč Demjaňuk. Za druhé světové války byl pravděpodobně jedním z nacistických dozorců pověřených vyhlazováním židů v koncentračním táboře. Demjanjuk si měl liboval v uřezávání uší a bičování vězňů. Podle několika svědectví dokonce nahé vězně sekal a bodal mečem.

Hlavní otázka, kterou si dokument klade, je skutečná Demjanjukova vina na hrůzných činech. Bývalí vězňové koncentračního tábora ho identifikovali podle fotografie jako dozorce, kterému se říkalo Ivan Hrozný. Demjanjuk třicet let tvrdil, že nenese žádnou vinu, že si ho spletli s jiným. Svědků jeho zvěrstev bylo ale příliš mnoho. Přesto je v jeho příběhu celá řada bílých míst.

V roce 2011 bylo zjištěno, že Ivanem Hrozným byl opravdu někdo jiný, muž jménem Ivan Marčenko. To ale neznamenalo, že je Demjanjuk nevinný. Byl označen za bývalého dozorce Ivana Demjaňuka z koncentračního tábora Sobibor. Zemřel v roce 2012 ve věku 91 let.



Samotný příběh toho, jak se z Demjaňuka stal Demjanjuk je fascinující. Na počátku války ho zrekrutovala Rudá armáda. Po bitvě na Krymu se dostal jako válečný zajatec do koncentračního tábora. Zde se přidal ke svým věznitelům, podstoupil výcvik na dozorce a údajně sloužil v nechvalně proslulých táborech Majdanek, Flössenburg a nakonec i Sobibor, ačkoliv důkazy o jeho zapojení v nacistické vyvražďovací mašinérii se různí. Po válce emigroval do Ameriky a 1958 se oficiálně stal Americkým občanem. Soudní spory s ním začaly v roce 1975 a táhly se s nejasným výsledkem až do jeho smrti.

Za pětidílnou dokumentární minisérií stojí režisér a producent Daniel Sivan. Ten má na kontě úspěšný dokument Mírová dohoda z Osla, který na filmovém festivalu v Sundance získal cenu poroty.