MACHÁČEK: Epidemiologové-disidenti k očkování

Autoři Barringtonské deklarace o sobě nechali opět slyšet v souvislosti se schválením vakcíny a rozběhem očkování, a to hojně citovaným komentářem pro americký deník The Wall Street Journal.

Myšlenky Barringtonské deklarace považuje většina západních vlád za disentní, v Evropě asi s výjimkou Švédska a počáteční britskou praxí, než se nakazil a onemocněl premiér Boris Johnson a úplně otočil.

Ideje z Barringtonské výzvy respektuje odcházející americký prezident Donald Trump, který je proti restrikcím, jenže o nich nerozhoduje, protože jsou v pravomoci jednotlivých států Unie, případně velkých měst. S výzvou naopak nesouhlasí vrchní americký vládní epidemiolog Anthony Fauci, na nějž Trump útočí a který má naopak respekt nastupujícího prezidenta Joea Bidena.

Disentní názory je třeba znát, a proto ocitujme hlavní myšlenky a postřehy z komentáře. Autoři tedy epidemiolog Jay Bhattacharya ze Stanfordu a epidemioložka Sunetra Guptová z Oxfordu v textu tvrdí, že schválení několika vakcín je velkolepý technologický úspěch a měl by vést k co nejrychlejšímu uvolnění restrikcí a návratu života k normálu.

Lidé jako Anthony Fauci a Bill Gates podle autorů tvrdí, že restrikce a uzávěry mají pokračovat až do podzimu, možná až do roku 2022. Dopady, které to má na mladé lidi, chudší populaci a dělníky, nikdo nesčítá. Podle autorů bude díky očkování možné ukončit všechna omezení na konci ledna.

Už víme více o tom, kolik nakažených přežije. Dělítko je poměrně ostré. Přežije 99,95 procenta nakažených pod 70 let a pouze 95 procent nakažených nad 70 let. Covid-19 je velice smrtelný pro staré lidi a ty s chronickými nemocemi. Ale uzávěry a restrikce jsou také smrtelné.

Snižuje a nestíhá se očkování dětí, zhoršuje se průběh kardiovaskulárních onemocnění, méně se kontroluje rakovina apod. Pro lidi pod 70 je covid-19 méně smrtelně nebezpečný než lockdown. V letošním roce vzrostla v USA úmrtnost mezi 25–44letými o 26 procent oproti minulým rokům, ale jen pět procent z toho souvisí s covidem.

O to víc je důležitá zaostřená ochrana těch zranitelných. Všechny zdroje včetně vakcín by měly směřovat k ochraně těchto skupin lidí. Ostatní by měli ukončit lockdown na konci ledna. Je to bohužel odmítáno s tím, že perfektní ochrana seniorů a zranitelných není možná.

Tato kritika by měla skončit. Díky operaci Warp Speed mohou třeba Američané do konce prosince naočkovat 20 milionů lidí a dalších 30 milionů lidí v lednu. Další prioritou jsou samozřejmě zdravotníci a lidé v první linii. A lidé pod 65 let s chronickou nemocí.

Firma Pfizer píše, že zatím nemá smysl znovu očkovat ty, kdo už byli pozitivní, protože vzniklá přirozená imunita je poměrně robustní a vakcína jim žádnou dodatečnou imunitu nepřidá. Vyloučit lze i děti, na nichž se očkovací látka netestovala a neví se, zda je pro ně bezpečná. Priorita musí být dána medicínským, nikoli politickým důvodům.

V USA žije 50 milionů lidí nad 65 let, takže v příštích dvou měsících bude možné očkovat každého z těchto lidí, kdo bude mít zájem, a to i s přihlédnutím k očkování lidí v první linii. V tu chvíli mohou všechny restrikce skončit. Je čistý nerozum podmiňovat ukončení restrikcí a uzávěr univerzálním očkováním. Fokusovaná ochrana je nejlepší strategií k použití vakcíny.

Kombinace očkování starších a zranitelných a přirozené imunity u mladšího obyvatelstva umožní vybudovat ochrannou zeď proti návratu epidemie. Zranitelné ochrání vakcína, méně zranitelné ochrání vakcína před lockdownovým mučením.

Evropa se v tomto směru od USA nijak zvlášť neliší. Pokud s tímto článkem úřady a mainstream či tzv. establishment nesouhlasí, rád bych si přečetl věcnou argumentaci proč.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.