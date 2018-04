Na Brněnsku hoří les. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu, zasahuje i vrtulník

Oslavany Velký požár lesa u Oslavan na Brněnsku si ve středu odpoledne vyžádal nasazení 15 jednotek hasičů. Plameny zasáhly zhruba tři hektary lesa. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu, řekl jejich mluvčí Jaroslav Mikoška. Požár už ale mají pod kontrolou. Podle mluvčího se nikdo nezranil, zásah ovšem komplikuje těžký kopcovitý terén. V místě zasahuje i vrtulník, který pomáhá s hašením i sledováním požáru.

Třetí stupeň je nejvyšší, po něm už je jen zvláštní stupeň, který se vyhlašuje například při povodních, uvedl Mikoška. Požár má dvě velká ohniska, v jednom zasáhl plochu 200 na 100 metrů čtverečních a v druhém 100krát 100 metrů čtverečních. „Požár zachvátil les mezi obcemi Oslavany a Zbýšov. Je to u řeky a je tam špatný terén. Poslali jsme tam jednotky z různých stran,“ dodal Mikoška.



Podle něj obyvatelům nebezpečí nehrozí a hasiči by měli brzy dostat plameny pod kontrolu. „Teď není potřeba informovat obyvatele, protože žádné zplodiny na obec nejdou,“ dodal Mikoška.

Starosta Vít Aldorf řekl, že je požár mimo zastavěnou oblast. „Hoří v údolí potoka Balinky na obou stranách. Jsou tam dvě velká ohniska a několik menších. Vypadá to, že by to nemuselo být samo sebou, aby na několika místech po obou stranách údolí vznikl tak svévolně požár,“ řekl Aldorf, podle kterého existuje obava, že někdo mohl místa zapálit. Podle Mikošky je ale příliš brzy na takové spekulace. Příčinou se budou zabývat vyšetřovatelé.

