MACHALICKÁ: Recyklace na všech kanálech veřejnoprávní televize

Česká televize už bez zábran proměňuje svůj program ve vysílání pro pamětníky, navíc dokola recyklované. Pro seniory sice založila speciální kanál, ale dá fušku zjistit, který právě vysílá.

Už slyším argumenty, že každý může otočit knoflíkem, a otravného programu se zbavit, nebo ještě lépe bednu vůbec neotevírat. Má to ale háček: ze zákona je povinnost platit koncesionářský poplatek – a veřejnoprávní televize by měla držet laťku kvality, a ne dohánět komerční stanice.



Všechno se opakuje do bezvědomí, třeba dokumenty o třetí říši a druhé světové válce, na to se vždycky někdo nachytá, i když se tam nic nového nedozví, jen se probírají stejná témata a ukazují stejné záběry. I kdyby dokumenty byly geniální, opakování je devalvuje, nehledě na to, že značná část již byla k vidění na komerčních televizích. I jiných dokumentárních cyklů, které jedou dokola, je víc než dost. Fascinující je i způsob, jakým ČT stokrát omleté kousky propaguje.

Třeba o Vánocích vyrazila se sloganem „Dva filmové hity každý večer“, což znamenalo nabídku prastarých, stokrát předvedených filmů jako Angelika a jiné vykopávky. A odpoledne je to přímo žeň starožitností od Jessiky Fletcherové až po Neváhej a toč!. Pochopitelně, nějak se šest kanálů naplnit musí. Zajímalo by mě, na jakého diváka tento program cílí. Na takového, kterému stačí, že se obrázky hýbají, se poutají večerní programy seskládané ze zvetšelých kousků včetně nejpříšernějších estrád. Takže co nového zbývá? Zpravodajství, magazíny a AZ-kvíz.

Politika stálého reprízování starých kusů začala kdysi v létě a zvolna se stala běžnou praxí, občas ji někdo zkritizuje jako špatný modus operandi, ale po televizi kritika jen klouže. I v původní tvorbě letos předvedené zatím převažují průšvihy. Podle pravidla, že čeští herci musí buď vyšetřovat, nebo chodit v bílých pláštích, nás ČT obdařila kriminálkou Hlava Medúzy a melodramatem Kukačky.

První díl nové kriminální série byl přehlídkou scenáristických lapsů a z krasavice Čvančarové ve snaze předělat ji na akční hrdinku vyrobil směšnou babu v kulichu s koltem u pasu. Mysteriózní podhoubí zatím jen naznačil, ale jistě na něj dojde, jelikož domácí detektivky to mají v popisu práce – jeden by myslel, že se v české kotlině čtyřiadvacet hodin denně brodíme v záhrobních záhadách. Seriál Kukačky je v druhém díle u konce s dechem, co dramatického se asi bude štrikovat v dalších jedenácti dílech, bůh suď.

Vzala vůbec Česká televize na vědomí, že už dlouho přichází o náročnější diváky a o mladší generace vůbec? A zdaleka nejde jen o Netflix a spol., možností je čím dál víc. První český seriál v historii, který získal cenu Emmy, vznikl na Mall.TV. Úspěšnou Kancelář Blaník na Seznamu vystřídala ostravská internetová recese sKORO NA mizině uváděná na YouTube. Zatímco ČT své diváky krmí Angelikou...