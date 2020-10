PETRÁČEK: Bez roušky jako bos. Změní pandemie koronaviru zaběhlá paradigmata?

Praha Znáte Libici nad Cidlinou? Ze školy každý ví, že tam do svého vyvraždění v září 995 sídlili Slavníkovci. Dnes tam stojí základy jejich kostelů a pomník. Je to sousoší bratrů i světců Vojtěcha a Radima. Našince zaujme, že ty alegorické sochy – nikdo neví, jak ti dva skutečně vypadali – zobrazují oba středověké vzdělance bosé.

Média nyní připomněla, že právě před 60 lety vyhrál na olympijských hrách v Římě maraton Abebe Bikila. Tuší dnes vůbec někdo, že slavný etiopský vytrvalec tehdy běžel bos? Tak, jak byl naučený a zvyklý?



Dnes si ani nepřipouštíme, že by lidé chodili bosi. Když už, tak původní obyvatelé Amazonie, Andamanských ostrovů či Papuy, ale to není dohromady ani milion lidí.

Nechystá podobnou změnu paradigmatu i pandemie korony? Nepřijde doba, kdy člověk bez roušky bude působit asi jako na dnešní mládež bosý Abebe Bikila? Zní to provokativně, přitažené za vlasy. Snad každý přece doufá v návrat do normálu, do světa před únorem 2020. Opírá se o zprávy, že účinná vakcína je už už připravená, že pak nastane obrat a koronavirus bude přinucen k bezpodmínečné kapitulaci. A potom se konečně zbavíme roušek a všeho, co nás deptá.

Autor těchto řádek se na to logicky těší též. Ale jak si v životě zvykl na zdravou skepsi a čte v různých zdrojích, začíná se mentálně připravovat i na horší možnosti.

Virolog Christian Drosten je jednou z tváří německého „boje s koronou“, poradcem kancléřky a de facto veřejným intelektuálem. I on si připouští takové otázky. Nedávno řekl pro týdeník Die Zeit: „Kdyby se z nějakého důvodu vývoj vakcíny nezdařil, musíme sázet na opatření typu omezení kontaktů.“

Ještě příměji to sdělila španělská viroložka Margarita del Valová: „Budeme si muset zvyknout na nošení roušek a přijetí dalších opatření na pár let a integrovat je do našich životů.“ Tak ji citoval server Novinky.

Různé dějinné situace přinášely zlomy v technologiích, zvycích i společenských konvencích. První světová válka přivedla ženy do profesí dosud vyhrazených mužům, kteří rukovali na frontu (průvodčí). A pohřbila dámské korzety ve prospěch podprsenek. Finančník a filantrop Bernard Baruch v roce 1917 vyzval Američanky, aby korzety nahradily podprsenkami a tím uvolnily důležité textilie pro válečné účely (padákové hedvábí). Uspěl.

Uspějí dnes výzvy ke stálému nošení roušek? De facto k tomu, že takto vznikne nový normál, kdežto ten starý už obnoven nikdy nebude? Budou za čtvrtstoletí působit lidé bez roušek asi tak, jako na nás dnes působí bosé postavy světců Vojtěcha a Radima?

Je užitečné si takové otázky klást. Člověk předejde vlastnímu zklamání. A nebude si o všech kriticích „opatření“ myslet, že jsou to úplní magoři.