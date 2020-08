10. srpna 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Před téměř týdnem měla Terezie Tománková ve své Partii na Primě dva přední ekonomy, Ilonu Švihlíkovou a Mojmíra Hampla. Bylo to moc zajímavé, oba si spíš notovali, než aby se přeli, médii pak zabublalo Hamplovo varování před likvidací automobilového průmyslu v Evropě. To ve mně rezonovalo přesně v tom smyslu, jak dnes fungují média: „on má pravdu, protože si myslí nemlich to co já“.

Nicméně jako podnět k přemýšlení ve mně pan Hampl vyvolal svou formulací, že je společnost ovládána patologickým strachem před jakoukoli hrozbou. Je to bezesporu zajímavý postřeh. Pan Hampl mluvil v souvislosti s koronavirovou panikou a připomenu, že ještě v době, kdy jsme se opravdu (skoro) všichni báli, on varoval před rozvratem ekonomik. No a právě v této souvislosti se zmínil o patologickém strachu.