19. ledna 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Zase drhnu vanu, umyvadlo a záchod, jako každý týden. A jako každý týden se zase v duchu ptám, proč jenom já. Ve skutečnosti to ovšem tuším. Můj muž a spolubydlící nechápe, proč by se mělo mýt něco, co nebylo znečištěno rozeznatelně nebo počitatelně.

Na počitatelné znečištění má oko. Když mi upadne v koupelně na podlahu vlas, nebo, ó hrůzo, dokonce dva vlasy, zahajuje vyšetřování (kdy a proč) a okamžitě zapíná vysavač. Obyčejný prach ale nevidí a myslím, že ho považuje za můj výmysl.