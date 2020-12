Poslední slovo Radky Kvačkové: Od prvního ledna…

Že prý se můžete změnit, když budete opravdu chtít, nejlépe od prvního ledna. No, nevím. Já chci už od dětství, a pořád nic, ať se snažím, jak se snažím. Moc toužím dostat se do módu, který šťastlivci, kteří jsou v něm doma, většinou charakterizují slovy „problémy řeším, až když nastanou“.

V mém nitru je cosi, co se nespokojí s problémy, které prokazatelně jsou, a jakoby z pilnosti generuje další, které zatím nejsou, ale (jak tuším) mohly by být. Asi nemusím dodávat, že mívají často katastrofické zabarvení. A nevěřili byste, kolik se jich najde, zejména takhle po ránu, když se vzbudíte, ale na vstávání to ještě není.