Mezi zájemci o letní brigády ubylo studentů, ale přibylo zaměstnaných. Průměrný výdělek je 147 Kč/hod.

„Od sedmnácti let chodím brigádničit na jednu farmu ve vedlejší vesnici, jezdím s traktorem i s jinou technikou nebo dělám, co je zrovna potřeba,“ vypráví Vojta ze Strakonicka, který absolvoval strojní průmyslovku a nyní je studentem Strojní fakulty Západočeské univerzity. „Baví mě zemědělství a vyhovuje mi časová flexibilita,“ dodává s tím, že měsíc v kuse v létě by vzhledem k rodinným dovoleným pracovat nemohl. „Ale když jsme doma třeba tři dny, týden nebo deset dní, vždycky zavolám a oni mi řeknou, co budu dělat, nebo když prší, abych nechodil, že není práce a tak… Někdy jsem tam do oběda, někdy do půlnoci, není to stereotyp, každý den se dělá něco jiného a to mě baví,“ pochvaluje si. Jak vzpomíná, na střední škole většina jeho spolužáků pracovala v oboru: „Chodili často do podniků, dělat na stroje, do dílen, někdo do rodinných firem. A teď je to vlastně podobné.“

Plavčíci, šatnářky, psí chůvy

Vojta patří mezi brigádníky, jimž se daří najít si brigádu v oboru, který studují, což bývá u technicky zaměřených studentů snazší. Řada studujících ovšem takovou možnost nemá, a proto často vezme zavděk prací, která je v jejich okolí k dispozici. V nabídce portálů inzerujících brigády nejčastěji najdeme práci v KFC či Burger Kingu, doplňování zboží, ať už jde o jídlo či oblečení, práci ve skladu či roznášení letáků. Tedy činnosti, které zvládne prakticky kdokoli.

A pak jsou tu brigády vyžadující specifické schopnosti, například znalost angličtiny či němčiny, řidičský průkaz nebo zkušenosti s prací s dětmi. Takové jdou na odbyt rychleji a není jich na trhu tolik, kolik by si studenti asi přáli. „Manuálních brigád, které nevyžadují žádné znalosti a zkušenosti, je stále převaha,“ říká k tomu Jitka Součková ze společnosti Grafton Recruitment. „Brigády do kanceláře nebo brigády s angličtinou se vyskytují méně a jsou vždy obsazeny prakticky obratem.“

Martina Ryšková z pracovního portálu Fajn-brigady.cz uvádí, že celoročně nejvíce poptávanými místy na jejich stránkách jsou prodavačky, pracovníci ostrahy a uklízečky, ale v létě přibývají nové nabídky: „Typicky prázdninové brigády jsou vychovatelé na táborech, animátoři na dětské i dospělácké programy do rekreačních středisek. Dále obsluha do stánků se zmrzlinou či rychlým občerstvením nebo také nejrůznější pozice na koupališti – od plavčíků až po šatnáře a šatnářky. K oblíbeným, avšak obvykle nejrychleji obsazeným brigádám patří také kočičí a psí chůvy.“ V létě zároveň bývají časté i krátkodobé zástupy za zaměstnance čerpající dovolenou na místech, kde je zapotřebí něčí stálá přítomnost, například na recepcích.

„Více než v jiných měsících se shánějí také posily na restaurační zahrádky, které bývají otevřené obvykle od května do srpna. Tam zaznamenáváme přibližně stejný počet reakcí jako v loňském roce. Předpokládáme tedy, že i v dalších měsících si udrží stejný zájem zaměstnavatelů i uchazečů a opět budou patřit k nejoblíbenějším letním brigádám,“ říká Ryšková a dodává, že oproti roku 2022 zaznamenávají ze strany firem vyšší poptávku po skladnících: „Na zmíněnou pozici se hlásí druhý nejvyšší počet zájemců, tedy devět procent ze všech. Jedná se tak o druhou nejoblíbenější brigádu našich současných uchazečů.“

Uprchlíci už brigády nehledají

V loňském roce některá brigádnická místa obsazovali také uprchlíci z Ukrajiny. Letos už tento jev ale není tak častý. „Zmíněné brigády tvoří 18 procent ze všech, což je menší množství než loni, kdy jich bylo až 24 procent,“ uvádí Martina Ryšková. Pravděpodobně si řada z ukrajinských občanů našla stálou práci nebo se vrátila do vlasti. „Rozhodně to ale není tak, že by příchozí z Ukrajiny brigády studentům brali, zájemců o brigádnickou práci z řad studujících zkrátka ubývá,“ upozorňují v Grafton Recruitment s tím, že o nabízené brigády se tak často zajímají zejména ukrajinské ženy, které do Česka uprchly před válkou, protože právě jim práce na celé směny vyhovuje.

Pokles počtu studentů hledajících brigádu hlásí letos vícero pracovních portálů. Může to být tím, že požadavky zaměstnavatelů a studentů se míjí (zatímco firmy hledají hlavně lidi na manuální práci, studenti by raději do kanceláří), nebo si mladí častěji než loni hledají práci sami bez pomoci zprostředkovatelských webů, například přes známé či příbuzné. Poněkud prozaičtější důvod zmiňuje Tomáš Ervín Dombrovský, analytik společnosti LMC: „Na portálech Jobs.cz, Prace.cz a ve službě Práce za rohem jsme za uplynulý měsíc zaznamenali meziročně o 17 procent vyšší počty reakcí na brigádnické pozice. Tento nárůst je ale zčásti daný také zájmem již zaměstnaných lidí, z nichž někteří nyní shánějí přivýdělek, protože se jim kvůli všeobecnému zdražování poměrně výrazně zhoršila ekonomická situace. O něco méně kandidátů z řad studentů také zaznamenáváme, ale není to dáno jejich sníženým zájmem o brigády, stojí za tím podle všeho především demografické důvody – na vysokých školách jsou teď v ČR historicky nejméně početné populační ročníky.“

Ohlídejte si smlouvu a peníze

Především u dívek patří k velmi oblíbeným letním brigádám práce s dětmi. Často pracují jako vedoucí letních táborů, animátorky v hotelích nebo vedou různě zaměřené příměstské tábory. „Pořádaly jsme v létě s kamarádkami inline bruslařské příměstské tábory,“ říká Julie, mladá učitelka z Prahy, která loni absolvovala vysokou školu. „Bylo to fajn, protože bruslení mám ráda a zároveň jsem v té době studovala magisterský obor učitelství, takže pracovat s dětmi mě bavilo. Už během roku jsem vedla kroužek bruslení, tudíž jsem pak na příměsťácích některé děti i znala,“ vypráví Julie a zároveň upozorňuje, že u studentských brigád je dobré pohlídat si smlouvu a výplatu, zvlášť když jde o dětské tábory. „Slyšela jsem, že některé pořádající organizace občas najímají studenty jako takovou levnou pracovní sílu a platí jim méně, než je dáno zákonem. Já jsem ale s tímhle naštěstí problém neměla, protože jsem pracovala v domě dětí a mládeže, který jsem znala.“

Mezi oblíbené letní brigády patří práce s dětmi nebo plavčík na koupališti.

V podobném duchu se vyjadřuje i její mladší sestra Magdaléna, která dosud studuje a vedla podobně zaměřené kroužky: „Ze začátku to bylo docela šílené – byly jsme dvě, z toho já jediná osmnáctiletá na asi 30 dětí. Šlo tam spíš o to, abychom přežily, a nikoli o to, abychom je něco naučily.“ Původně ovšem neučila přes DDM. Od chvíle, kdy k němu nastoupila, je všechno snazší: „Jsme čtyři na 26 dětí a máme pro ně program od pondělí do pátku. Jeden den pak chodíme na výlet, abychom si dali pauzu od bruslí.“

Někteří vysokoškoláci mají brigádu v průběhu celého akademického roku a v létě ji provozují jen o něco intenzivněji. „Mám dlouhodobou brigádu u Českých drah, kde jezdím s minibarem,“ vypráví Tadeáš, který studuje Ekonomickou fakultu Jihočeské univerzity a zmíněné práci se věnuje už dva roky, od své maturity. „Chodím po vlaku a nabízím občerstvení. Baví mě na tom hned několik věcí: jsem sám svým pánem, nikdo za mnou nestojí a neříká mi, co mám dělat. Stačí jen párkrát během jízdy, vychází to tak jednou za 30 až 40 minut, projít jednotlivé vagony. Jako vlakového fandu mě navíc baví jezdit vlakem po republice. Absolvuju hodně rozmanité trasy – od Chebu přes Luhačovice až po Žilinu. Ani mzdové ohodnocení není špatné: při deseti a více odježděných dnech mám 150 korun na hodinu plus dýška. A jak jsem zmínil, v mezičasech si může člověk dělat věci do školy nebo si číst. Další výhodou je mladý a vstřícný manažerský tým. Moji nadřízení mi vždycky vyšli vstříc a snažili se mi dát takové směny, které mi vyhovují. Je tam velká flexibilita,“ pochvaluje si Tadeáš.

Mzdy se o něco málo zvýšily

Podle Martiny Ryškové z portálu Fajn-brigady.cz došlo letos oproti loňsku k navýšení průměrné brigádnické mzdy o sedm procent. „Ze 138 Kč na hodinu se mzda celorepublikově zvedla na 147 Kč. Počítat se však musí s tím, že průměr výrazně zvyšuje hlavní město Praha se 158 korunami na hodinu.“ Nejmenší průměrnou hodinovou odměnu má aktuálně podle portálu Ústecký kraj (133 Kč/hod.) a Moravskoslezský kraj (137 Kč/hod.).

Zajímavé letní brigády se dají najít mnoha způsoby. Nejčastějším z nich jsou weby, kde zaměstnavatelé uveřejňují inzeráty s podrobným popisem pracovní náplně i požadavků. Mezi nejoblíbenější stránky u nás patří již zmíněný portál Fajn-brigady.cz nebo Jobs.cz. Prostřednictvím nich lze najít práci jak v České republice, tak v zahraničí.

A jaká práce se teď v cizině nabízí? „Celoročně je poptáváno hlavně Německo, Rakousko a Holandsko. S blížícím se létem se zvyšuje počet nabídek i do přímořských lokalit, například jde o Itálii, Kypr či Řecko. U mnoha inzerátů je alespoň v základu požadována angličtina, u pozic v Německu občas i komunikativní němčina. Aktuálně je však u většiny potřeba plnoletost,“ upozorňuje Martina Ryšková a dodává: „V Německu je sháňka především po pečovatelích a výpomoci do restaurací. Do přímořských oblastí pak nejčastěji hledají brigádníky na pozice kuchař, číšník či servírka nebo na úklid pokojů. Oblíbená jsou také místa animátorů a animátorek v hotelích.“

Brigády v zahraničí bývají často platově výhodnější než ty tuzemské. Například jako barman na Kypru si student může vydělat přibližně 23 až 32 tisíc Kč za měsíc, podobně placená je třeba i brigáda na pozici servírky v Řecku. Hotelový delegát u moře má čistý měsíční příjem zhruba 25 až 30 tisíc a například instruktor jachtingu na italském Jadranu až 58 tisíc.