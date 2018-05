Rebarbora a jahody. Dokonalá barevná a chuťová kombinace v rychlém koláči

Rebarbora se už několik let těší neuvěřitelné oblibě v gastronomii. Stále se kultivují nové a nové odrůdy, takže rebarbora je sladší, křehčí, nemusí se dokonce ani loupat jako je to třeba u červené odrůdy Red Champagne, která je nyní k dostání i u nás.

Na rebarboře si můžeme pochutnávat zcela neobvykle jako na příloze k masu či makrele, ale hlavně je na stejné příčce s běžným ovocem, tedy je ideální na pečení. Rebarbora vyžaduje při zpracování cukr, pak se z ní stane super záležitost, se kterou je radost vařit.



Dagmar Heřtová Dagmar Heřtová příležitostně pobývá ve Velké Británii. Je milovnicí života, cestování, dobrého jídla a vaření. Je neustálou obdivovatelkou britské současnosti, anglického venkova, společnosti a anglické muziky. Je autorkou knihy Bylinky na mém stole. Dagmar Heřtová je gastronomická novinářka a foodblogerka stránek s názvem Taste Journey.cz, což volně přeloženo znamená “hledání chutí”. Píše o jídle, nových trendech a restauracích. Znovuobjevila pro Čechy kadeřávek, potočnici lékařskou ( vodní řeřichu) a rychlenou rebarboru. Miluje Yiengar jogu a běh.

Rebarbora a jahody

Tohle spojení je přímo kouzelné. Červené jahody a tmavě růžová až karmínová barva rebarbory báječně vypadají a rozumí si i chuťově. Dejte je do koláče, který se může zdát jako příliš obyčejný, ale nenechte se ošálit. S rebarborou a jahodami jde o dokonalé, chuťově osvěžující souznění. Nejoblíbenější na rebarboře je její kysele unikátní chuť. Intenzivní kyselost se však začne s postupným přidáním cukru měnit na chuť zcela fascinující, připomínající svým aroma mix chutí cukrových jahod, jablek na vaření až po ostrou vůni na slunci uzrálých rajčat. Už tedy víme, proč se jahody k rebarboře tak hodí.



Naše stopa v historii zkoumání rebarbory

Západní svět poznal rebarboru nejprve v podobě prášku jako cenný lék, který přišel z Číny. O tom, že rebarbora je zdravá, věděli už naši předci dávno a její historie a cesty, jak pronikala do Evropy, je velmi bohatá. Sušená rebarbora, tedy její prášek, se jednu dobu prodával dráž než kokain. O tom věděl také moravský lékárník Přikryl ze Slavkova, který se snažil odrůdu Rheum Compactum kultivovat, čímž se zapsal do historie pěstování rebarbory (dokonce ho zmiňuje i Encyclopedia Britannica z roku 1911).



Máme sice rebarborového hrdinu, ale mnoho z vás to asi nepřesvědčí. První, co slyším, je, že rebarbora je moc kyselá a tudíž nezdravá. Jsou to pověry. Rebarbora je velmi odolná rostlina, takže i po krutých mrazech na jaře znovu vyrazí na záhonu. Jakmile má obrovské listy (které jsou nejedlé až jedovaté) a řapíky jsou silné jako palce, je čas na sklizeň. První řapíky jsou nejlepší, chuťově i svojí křehkostí, ke konci sklizně již mohou být dřevnaté. Pokud rebarbora vykvete, je lépe v počátcích květy odstranit, pokud chcete, aby se to nejlepší koncentrovalo do chuti řapíků.

Později k létu se především do listů, nikoliv tolik do řapíků, koncentruje kyselina listová, která není právě vítaná. Přesto rebarboru, tedy jen její stonky, můžete jíst v běžném množství zcela bezpečně. Nesmíme zapomenout i na její neoddiskutovatelné zdravotní benefity. Je plná vitamínů, draslíku, vlákniny a šálek rebarbory má tolik vápníku jako šálek mléka. A je téměř bez kalorií, 100 g rebarbory jich má jen 20, trochu to sice doženete cukrem, ale i tak je to dobré skóre. Můžeme si od této rostliny přát něco víc?



Rebarbora do moučníků

Rebarbora se vzhledem ke své kyselosti nejlépe hodí k sladkým surovinám, jako jsou javorový sirup a med, z koření pak badyán a vanilka, které zvýrazní její sladkost, výborně ladí také s mandlemi, smetanou, šlehačkou nebo máslem. Rychlý koláč s rebarborou je snadný na přípravu a u rebarbory oceníte při zapékání stálou konzistenci. Chuť je vynikající, slibovala jsem přece, že budete okouzleni.

Rychlý koláč s rebarborou a jahodami

350 g hladké mouky



1 balíček prášku do pečiva + 2 malé lžičky navíc



4 vejce



250 g změklého másla



250 g cukru



5 lžic mléka



1 lžíce smetany



kůra a šťáva z 1 citrónu



300 g jahod



asi 400 g červené rebarbory, nejlépe odrůda Red Champagne nebo jiná křehká rebarbora



6 lžic pískového cukru



kousek másla na vymazání formy



Nejdříve omyjeme a nakrájíme řapíky rebarbory na kousky. Přendáme je do hlubší hotalíře, posypeme cukrem, zakapeme citrónovou šťávou a necháme chvilku macerovat. Občas zamícháme, aby se cukr promíchal s rebarborou. Jahody omyjeme, nakrájíme na polovinu a dáme zatím stranou.

Zahřejeme si troubu na 180 °C. Připravíme větší kulatou formu na koláč s vroubkovaným okrajem a důkladně ji vymažeme máslem. Do kuchyňského robotu přesijeme mouku, přidáme prášek do pečiva a lžící nebo vařečkou promícháme, aby byl rovnoměrně rozprostřen v mouce. Přidáme cukr, změklé máslo, vajíčka, mléko a smetanu a nastrouhanou citrónovou kůru a vše metlou zamícháme do hladka.

Těsto vlijeme do připravené formy, jahody přidáme na talíř k rebarboře, lehce promícháme a ihned poklademe na těsto. Dáme do trouby péct asi na 40–45 minut. Podáváme vychladlé, jemně ocukrujeme a krájíme na řezy.