Zemanův kritik Bek jedná s politickými stranami. Chce kandidovat do Senátu

PRAHA Rektor brněnské Masarykovy univerzity Mikuláš Bek by se po skončení svého funkčního období rád stal senátorem. Akademik v současnosti jedná s politickými stranami o případné podpoře. Přesto by chtěl kandidovat jako nestraník.

„Zvažuji kandidaturu do Senátu a vyjednávám o politické podpoře se stranami od středu doprava. Kandidoval bych jako nestraník s podporou některých politických stran,“ řekl Bek serveru Echo24.cz, který zprávu přinesl jako první.



Akademik, který dlouhodobě nesouhlasí s postoji prezidenta Miloše Zemana, je v čele brněnské Masarykovy univerzity od roku 2011, kdy vystřídal stávajícího předsedu občanských demokratů Petra Fialu. A právě šestileté intenzivní působení ve veřejném prostoru jej přimělo k uvažování o angažování v politice.



“Zejména v posledním roce zaznívá navíc celá řada návrhů na dost radikální změny ústavního pořádku České republiky. Zdá se mi, že tím role Senátu výrazně vzroste, protože do případných změn by výrazně promlouval,“ dodal posléze, co jej vede k přemýšlení o tom, kam povede jeho cesta poté, co mu v roce 2019 skončí druhý rektorský mandát.



Mikuláš Bek, který již nemůže na rektora znovu kandidovat, se chce o své budoucnosti definitivně rozhodnout v únoru. Do politiky se jej na podzim loňského roku pokoušel zlanařit současný premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), jenž mu nabízel post ministra školství. Bek tehdy nabídku odmítl.