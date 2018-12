Oblečení navrhujeme tak, aby se líbilo nám, říká designér

Kreativní manželský pár Filip a Jitka Urbanovi spolu žijí i pracují. Spolu založili známou módní značku Youngprimitive. „Pořád to děláme hlavně kvůli sobě a vyprodukujeme jen to oblečení, které bychom si sami oblékli. Většinou na nás teda zbudou vzorky a nepovedené kousky, protože ty odladěné raději nabídneme našim zákazníkům,“ říká Urban.

Lidovky.cz: Kdo vám oblečení šije?

Aktuálně máme dvě švadlenky in-house a spolupracujeme s další větší šicí dílnou

Lidovky.cz: Kdo jej navrhuje?

Střihy a výběr materiálu má na starosti Nitka. Moje manželka.

Lidovky.cz: Shodnete se při navrhování nových kousků?

Necháváme si celkem volné ruce. Já řeším grafiku, fotku a ona střihy, materiály a celkový koncept kolekcí

Lidovky.cz: Jaké má výhody a naopak nevýhody pracovat spolu?

Dost se slívá vztah partnerský se vztahem pracovním. Někdy je to na palici, ale zatím to jde vydržet a ustát.

Lidovky.cz: Uživí vás navrhování oblečení, nebo máte ještě jinou práci, která vám platí složenky?

Uživí to nás, naši zaměstnankyni Terku a švadlenky. Já se navíc starám o vizuální identitu několika společnostem a fotím a vydělané peníze obratem naléváme do materiálů a látek.

Lidovky.cz: Každý kousek vašeho oblečení má vlastní název, jak je vybíráte?

Název buď vyvstane z konkrétního kusu oblečení a nebo najdu seznam skandinávských jmen a roluju dolů, dokud nenajdu nějaké, které se nám líbí.

Lidovky.cz: Mezi tričky máte i černé s červenými trenýrkami. Jak se prodává?

To byla čistě spontánní reakce na chování našeho prezidenta. Není v tom žádný ekonomický kalkul, protože tričko prodáváme za náklady, ale měli jsme potřebu nějak zareagovat na to co se tu děje. Vznikl omezený počet kusů a dotiskovat už nebudeme.

Lidovky.cz: V logu máte postavu, která vypouští kluzák. Kdo to je?

To je Venca Chládek (tak jsem si ho pojmenoval). Fotka ze sedmdesátých let jednoho nadšeného modeláře někde z Čech. Objevil jsem ji ve dřevních dobách internetu a hrozně mě zaujala svým výrazem, atmosférou. To nadšení z koníčku, který vám v dobách komunismu dával smysl žít a najít si smysl života klidně třeba v modelářství. Dodnes je jeho kluzák symbolem naší značky. A vůbec téma modelářů je nám velice blízké viz další designy na trikách.

Lidovky.cz: Proč se značka jmenuje youngprimitive? A kdo název vymyslel?

Můj blog jsem začal psát někdy kolem roku 2000. V té době jsem chodil na civilní službu, objevil jsem photoshop, internet a marihuanu. Všechny své nápady jsem realizoval dost primitivním způsobem a bylo mi krásných 20 let. Proto youngprimitive.

Lidovky.cz: Často jezdíte i do Prahy, kde na vás v nejbližší době mohou Pražáci narazit?

Vzhledem k pokročilém stavu mé těhotné manželky už letos žádnou prodejní akci neplánujeme, ale jdeme cestou dobře zásobovaného pražského Showroomu, kde si můžou lidé naše věci vyzkoušet a případně i koupit.

Lidovky.cz: Když lidé nakoupí a poté zjistí, že jim oblečení není, jak to řešíte?

Jako u běžného eshopu. Zboží můžou do 14 dnů vrátit, případně se řeší opravy oblečení u nás na dílně.

Lidovky.cz: Nosíte oblečení, které navrhujete?

Samozřejmě. Pořád to děláme hlavně kvůli sobě a vyprodukujeme jen to oblečení, které bychom si sami oblékli. Většinou na nás teda zbudou vzorky a nepovedené kousky, protože ty odladěné raději nabídneme našim zákazníkům.