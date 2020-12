Oblékal do hor své kamarády. Nyní má největší českou značku funkčního oblečení

Flanelová košile, vlněné podkolenky a větrovka s kapucí. Takové oblečení si vyučený letecký technik Mario Vlček oblékal na své horolezecké výpravy v 60. letech. I proto začal přemýšlet o tom, jak se oblékat lépe a oblečení začal šít nejen pro sebe, ale i své kamarády. V 90. letech založil značku funkčního oblečení, které si objednává i Policie ČR.

Lidovky.cz: Jste vyučený letecký technik, věnoval jste se horolezectví, ale v 90. letech jste se rozhodl podnikat a začít vyrábět funkční prádlo. Co vás k tomu vedlo? Na trhu jste nenašel žádné, které by vám vyhovovalo?

V počátku devadesátek se trh teprve vyvíjel. S funkcí v oděvech bylo nutné zákazníka nejdřív seznámit. V tu dobu jsem už měl dvacetiletou praxi s vývojem vlastních výrobků a jasnou představu, co na těle chci a možná i jak se k tomu, co chci, dostanu ve větším množství. A nebylo možné ztrácet čas. Bylo nutné využít všechny dovednosti, které do mě život nanosil. Protože peníze to nebyly.

Lidovky.cz: Jaké oblečení se do té doby do hor nosilo?

V 60. letech jako mezi válkami. Flanelová košile, vlněný svetr, větrovka s kapucí, šněrováním a velkou kapsou na prsou. Dole vlněné podkolenky a kalhoty tříčtvrťáky zvané pumpky. Dnes oblíbené retro. Daly se sehnat dobré kožené boty s wibramem. S nástupem syntetických materiálů jsme se stali lehčími, ale s horším komfortem. Pak nastoupily paropropustné věci, na než bylo nutné reagovat jinými typy podkladu. A tak podobně, až do nano dneška.

Lidovky.cz: Svou značku jste pojmenoval po kanadské novinářce. Jaký se za tím skrývá příběh?

Takový příběh nazývám izolační neznalost. Po jednom našem čtyř mužném dobrodružství v příšerném pohoří Svatého Eliáše se přihlásila kanadská mutace časopisu Alpin Journal s žádostí o popis našeho „prvoslezu“. Dotaz vedla šéfredaktorka Moira Irving. Nám to tehdy znělo jako seversky drsné mužské jméno.

Lidovky.cz: Vaše značka má dva patenty. Na specifické vlákno a na termoregulační pánské spodní prádlo. Jak dlouho trvalo než jste vlákno moira TG900 vyvinuli a čím je speciální?

Vlákno TG 900 jsme vyvinuli ve VÚCHV Svit. Výzkum, vývoj, poloprovozní výroba a uvedení do provozu trvalo 4 roky. V současnosti není již pouze s příčným průřezem pětilaločné hvězdy, jeho vývoj se nezastavil. Existuje celá řada fyzikálních úprav a jemností vláken. Původní Moira TG 900 z roku 1996 vykazuje největší potenciál jako přísada do betonu, zvyšuje jeho pružnost, prvnost a životnost.

Lidovky.cz: Jak funguje termoregulační prádlo?

Pokud víme, co umí pokožka sama a kde je nutné jí vypomoci ochrannou vrstvou, o které také víme co umí, můžeme pozměnit interakci v synergii. K tomu nám slouží vlastnosti různých materiálů, jejich vazebné kombinace, architektura pletenin i složení přízí. Z nich je možné vytvořit univerzální nebo specifický vyladěný výrobek. Při zvyšování tělesné teploty Moira prodlužuje interval před splavením a při snižování teploty těla po splavení spolehlivě brání prochladnutí.

Lidovky.cz: A proč jen pánské? Dámskou řadu nemáte?

Výrobky se mohou podobat. Ale stejně jako ženská podprsenka mužům zpravidla nesluší, tak i muži mají oděvní části, jejichž tvary by ženy nosily nerady.

Lidovky.cz: Od 90. let sídlí vaše firma ve Strakonicích, nepřemýšlel jste někdy, že ji přesunete do Prahy?

Je to přesně naopak. Od 1990 sídlíme v Praze a vyrábíme ve Strakonicích. Ale nebylo tomu tak vždy. Pražské výroby a sklady jsme přesunuli do Strakonic krátce po povodních. Tam bylo a dodnes je pro naše potřeby příznivější klima.

Lidovky.cz: Prodáváte oblečení i do zahraničí?

Ano, většinou zakázky a zboží umístěné na webu, obchody tam nemáme.

Lidovky.cz: Vaše produkty používají při své činnosti také příslušníci útvaru rychlého nasazení Policie ČR. Jste na to hrdý?

Cítím zadostiučinění. Speciálové ať v armádě, policii nebo i jiných akčních složkách nakupují i mimo rozpočet. Jedná se o zodpovědné jedince, kteří znají svoji cenu. Nikoli jen ve vlastním zájmu si naši výstroj ověřili ve své praxi. A zjistili, že náš know how komfort posiluje psychickou odolnost. A to bylo v rámci funkce mým cílem.

Lidovky.cz: Máte pocit, že se můžete ještě někam posunout - přece jen ani funkční oblečení se nevyvíjí do nekonečna?

Ale ano, záleží jenom na tom, jak hluboko jsme ponořeni v problému. A jaké materiály k lepší funkci ještě použijeme. Troufám si tvrdit, že je jich nekonečné množství.

Lidovky.cz: Chystáte tedy nějaké novinky?

Ano, je jich celá řada. Naši zákazníci se mají na co těšit. Současně stále vyvíjíme nové produkty pro speciální ozbrojené složky.

Lidovky.cz: Vaše firma Moira slaví letos 30 let, jak moc vás zasáhla pandemie koronaviru?

Nic příjemného to zrovna není. Ani bych neřekl, že se probudíme do nějak moc jiného světa. Chtělo by se mi věřit, že bude lepší.

Lidovky.cz: Máte pocit, že vláda situaci zvládla - či menším podnikatelům nenávratně ublížila?

Hodnotit v teplotě na nule zrovna probíhající marathon, kde nevíme, zda ještě prší nebo již sněží, kde každou chvíli někdo v kyslíkovém dluhu padá, zatímco jiný zrovna chytá druhý dech, to přece nemůže být zajímavé. Na stranu druhou k životu patří i bolest. Pokud něco skutečně postrádám, je to objektivní počet všech denních úmrtí, proti počtu všech úmrtí ve stejný den v minulém nebo jiném roce. Za tuto informaci bychom vládě stát měli.