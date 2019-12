Snažím se pomáhat dětem v nouzi nejen finančně, říká designérka

Co si přejí pod stromeček a s kým slaví Vánoce? A kdo z nich pomáhá zvířatům či lidem, kteří to potřebují? Jak vlastně slaví vánoční svátky čeští designéři? Zeptali jsme se několika z nich.

1) S kým a kde budete letos slavit svátky?

2) Pomohli jste někdy někomu, protože byly Vánoce (koupili jídlo do útulku, šli do domova seniorů si s někým popovídat)?

3) Co si přejete pod stromeček?





Veruna Ďuricová, šperkařka

1) Vánoce mám velmi ráda, tak se na ně vždy těším. Snažím se vyhnout tomu šílenství, co se opakuje každý rok v ulicích. Svátky trávím doma s rodinou v Bratislavě, vždy si dáme večeři, rozbalíme dárky a potom ležíme všichni u televize a díváme se na pohádky. To miluju, je to klasika.

Designérka Veruna Ďuricová

2) Musím se přiznat, že dobré skutky se snažím dělat po celý rok, ne jen na Vánoce. Je podle mě důležité, aby člověk věci nebral jako samozřejmost, ale uvědomil si, že má co jíst, má rodinu, je zdravý... všichni bychom si toho měli vážit. Vždy ráda přispěju na dobrou věc, pokud vím, že to skončí tam, kde má. Minulžý rok jsem například dávala dárečky ve formě poukazů, těmi člověk přispěl chudším rodinám na knihy, kozu, slepice, vzdělání... na cokoli, co je potřeba. Doporučuju.



3) Miluju Vánoce a tak mám ráda i dárečky, vždy mě potěší i ty nejmenší. Většinou si povíme, co kdo potřebuje a k tomu přidáme maličkosti, aby bylo překvapění. Já nejraději dostávám nářadí a nástroje do dílny. To mě velmi potěší. Ale nejraději mám rozbalování.





Petra Šuranová, Kartoons, CVRK

1) Doma s rodinou a s naší roční dcerkou, díky které si chceme dát na Vánocích konečně pořádně záležet. Nikoli do množství dárků, ale spíš do celkové vánoční atmosféry u nás doma.

2) Čas od času jsem ráda během vánoční doby zašla do útulku a vzala nějakého z tamějších pejsků na procházku. Byl to zážitek myslím pro obě strany. No a letos se již konečně zapojím do Ježíškových vnoučat - ten koncept nemá chybu a protože již sama nemám žádnou babičku ani dědečka, moc ráda pomůžu někomu, kdo mi je třeba bude alespoň trochu připomínat.



3) Letos jsem měla opravdu hodně těžké vymýšlení, tím spíš, že jsem v širší rodině zakázala, aby nám kdokoli daroval nějakou malou „blbůstku“ bez ohlášení - prostě nechceme se v dárcích topit, ale spíš je mít pod kontrolou a mít z nich radost. Takže jsme s manželem zvolili zatím víc zážitkově zaměřené dárky, tak uvidíme, co nakonec naši bližní vymyslí, nemají to s námi lehké.

Daniela Komatović, šperkařka

1) Letošní Vánoce jsem se rozhodla strávit se svou rodinou na srbské hoře Kopaonik. Sníh, mocná atmosféru nemilosrdných hor a zimní radovánky miluji. Není nad to zmrzlé a lyžováním unavené údy prohřát u krbu výtečnou rakijí.

Designérka a malířka Daniela Komatović

2) Snažím se pomáhat v průběhu celého roku, Vánoce jako motiv k dobrým skutkům nepotřebuji. Pomáhám hlavně dětem v nouzi. Pokaždé, když je v dětském domově navštívím, snažím se kromě materiální pomoci, vnést i trochu dobré nálady a pozitivní energie. Vždy si s nimi popovídám.



3) Co se týče hmotného daru, tak knížka mi vždycky udělá radost. Co se týče daru, který si přeji v hloubi duše, tak abychom byli zdraví a veselí. Lidem a především dětem bych přála, aby přestali na sociálních sítích sledovat fiktivní životy ostatních a užili si svůj život naplno se všemi jeho krásami i nedostatky, aniž by museli někoho přesvědčovat o tom, že jsou krásní, chtění, milovaní, úspěšní a bohatí.

Eliška Slámová a Šimon Brabec, Braasi Industry

1) Svátky budeme slavit s rodinou. Nejdříve v Praze a na Boží hod se přesouváme do jižních Čech.

Šimon Brabec a Eliška Slámová ve své pražské továrně

2) Například v tomto roce jsme věnovali Lékařům bez hranic přes 120 kusů batohů.



3) Od té doby, co jsme se stali rodiči, plníme spíše přání našich dětí. Přejeme si, aby byly šťastné a zdravé. To je ten největší dar.

Eva Urbanová, NILA

1) S rodinou a dětmi na chalupě v Beskydech! Samotný Štědrý den prací, ale hned poté se chystám si odpočinout.

2) Určitě, ale přijde mi, že s větším efektem se často dá pomáhat i v jiných měsících roku. Beru to spíše jako takové poslání, být vnímaví pro situace, kde my osobně můžeme nejvíce pomoci.

3) Slyšet něco ze zapadlých příběhů naší rodiny, aby nám na chalupě napadl křupavý sníh, děti byly zdravé a my s manželem si mohli zajet do sauny s výhledem na les v jednom z beskydských hotelů.



MiMi Lan Nguyen, La Femme MiMi

1) Máme moc rádi Vánoce v Čechách, začínáme hned Mikulášem a pokračujeme až do Tři Králů. Mé děti Vánoce milují a já děkuji svému manželovi za to, že mi ukázal, jak je správně slavit.

2) Ano, bereme to jako samozřejmost. Často vybíráme mezi Nocleženkou nebo Člověkem v tísni. Dokonce před dvěma lety Ježíšek přinesl nechtěné koťátko, které u nás našlo domov. Původně mělo být utopené a my ho zachránili.



3) Tento rok bych chtěla novou postel, ta původní se již po 12 letech skákaní a válení skoro rozpadla. A samozřejmě si přeji spánek a válení v posteli (té nové) alespoň tři dny nonstop.

Jan Cima, Bohemjan, CVRK

1) Vánoce doma se ženou a dětmi a přelom roku ideálně v Krkonoších.

2) V období Vánoc rád nakupuji na trzích výrobky chráněných dílen. Letos jsem věnoval výrobek na adventní trh, kde výtěžek z prodeje bude věnován dětskému onkologickému oddělení jedné pražské nemocnice (FN Motol)

3) Pořádnou porci odpočinku.

Lukáš Matějček, Bagind

1) S rodinou. Přítelkyni nemám, takže se 23. prosince objevím u dveří mámy a táty v Ostravě a společně s bráchou tam oslavíme Štědrý den a nadcházející svátky. Na tři dny si sednu do gauče a budu se jen cpát cukrovím a bramborovým salátem. U toho budu koukat na pohádky a číst knížky, na které jsem od léta neměl čas.

Lukáš Matějček

2) Loni jsem se účastnil milého projektu Ježíškova vnoučata, kdy jsme se skupinou dalších lidí přispěli na přání lidí z domova seniorů. Letos v Bagindu plánujeme akci Štědro Víkend, takže budeme opět pomáhat.



3) Abychom se pod tím stromečkem všichni znova sešli příští rok, klid, pohodu a kupu knížek.



Marcela Křížová, stylistka

1) Poslední roky, co žiji s přítelem v Praze mám vánoční svátky na etapy – advent v Praze, svátky na Moravě a Vánoce s přítelem v Praze. Protože oba dva zatím štědrý den slavíme rozděleně se svými rodinami, snažíme se společně užívat adventní čas a vlastní Vánoce si děláme před Silvestrem. Takže celý náš vánoční čas začíná koncertem Hradišťanu na konci listopadu. Já pak vyzdobím náš byt vánočními světýlky a dekoracemi. A těsně přes svátky už čtvrtým rokem vyjíždíme na krátký vánoční výlet někam do zahraničí. To proto, abychom se společně utrhli ze shonu a stresu, který zažíváme v Praze a naladili se na vánoční atmosféru.

Marcela Křížová, stylistka

Na svátky pak odjíždím za rodiči na Moravu, kde slavíme velmi tradičně. Ráno na štědrý den koukáme na pohádky, jíme cukroví a zdobíme stromeček. K obědu je jen rybí polévka a k večeři máme kapra a bramborový salát. Po večeři pak táta jde ke stromečku a zazvoní zvonkem, což je znamení, že jsou tam dárky a my můžeme začít rozbalovat. Tohle jsem jako dítě měla nejradši... Po rozbalení dárků jdeme ještě na návštěvu k babičce, kde se společně bavíme a v pozadí vždy jede pohádka Tři oříšky pro Popelku. Po svátcích odjíždím zpět do Prahy, kde si s přítelem děláme vlastní Vánoce někdy během Silvestra. Musím říct, že poslední vánoce mi už ale přišlo, že bych si chtěla dělat Svátky spíš podle sebe a že tohle možná bude jeden z posledních výjezdů...



2) Popravdě ne, ne kvůli svátkům a ne přímo na Vánoce. Ale už dva roky máme s přítelem kočku a stali se z nám takový kočkomilové. A letos chceme podpořit projekt Mléčný Krok, který pomáhá kočkám a malým koťátkům najít nové domovy. Už jsme je navštívili a podpořili předtím a na Vánoce bychom jim chtěli pomoci opět.

3) Já jsem klasik – tedy stylistka, co chce oblečení a doplňky, nejlépe od českých designérů. Teď mám zálusk na šperky od Janji Prokič a Antiperlí, a nebo pleteniny od Jany Mikešové a kabelku od PBG. Obecně mě vždy potěší boty? tedy ty, co si vyberu. A poslední dobou jsem naprosto nadšená z designových věcí do bytu. Například k narozeninám jsem dostala úžasnou vázu od Milana Pekaře, a už mám dalších pár věcí, které by se mi do bytu líbily.

Hana Noble, Lazy Eye

1) S rodinou a lidmi co mám ráda, velmi skromně bez stresu a šíleného vyvařování a úklidu.

Hana Noble

2) Naše rodina nikdy Vánoce nějak extrémně neprožívala a dělat činy jen proto, že jsou Vánoce, mi přijde vlastně trošku smutné. Popovídám si pomůžu i jindy než jen o Vánocích. Chápu ale, že je hodně osamělých lidí, kterým společnost v tuhle dobu velmi pomůže a je fajn když si někdo udělá čas.



3) Zdraví a spokojenost pro moje nejbližší, neni nic důležitějšího.

Petra Brzková, designérka

1) Vlastně ještě sama nevím. Můj muž je pracovně stále v zahraničí a pokud se nezvládne na svátky vrátit domů, budeme trávit Vánoce na hotelu v Maroku, kde by tou dobou měl být. Pokud se mu podaří přiletět domů, budeme v jeho rodném Děčíně spolu s jeho maminkou.

Petra Brzková

2) Je pravda, že před Vánoci bývá možná více příležitostí, ale nepřijde mi normální pomáhat jen proto, že jsou Vánoce. Snažím se pomáhat po celý rok když cítím, že je to potřeba, a když mám možnost.



3) Mám vše, nepřeju si nic. A to, co bych si opravdu přála mi bohužel těžko někdo může dát.

Martina Nevařilová, návrhářka

1) S širokou rodinou, bývá nás u stolu i 15, čím více, tím lépe!

2) Před lety jsme si na Štědrý večer jely pro pejska do Trojského útulku, jmenoval se Hardy a bohužel letos to budou první Vánoce bez Hardyho, na jaře nám zemřel. Každý rok nakupujeme Nocleženky pro lidi bez domova.

3) Jenom blízké lidi kolem stolu, zdraví a Mír pro všechny na Zemi. Může to znít jako klišé, ale všechno ostatní mám.