Bez ovocných knedlíků není české léto. Jak na ně podle šéfkuchaře?

V žádné jiné zemi se sladká jídla nepodávají coby hlavní chod s takovou samozřejmostí jako u nás. A ovocné knedlíky jsou letní klasikou. Jak na ně vám poradí šéfkuchař Petr Svoreň.

Jahodové knedlíky

možno udělat i s jiným ovocem

1 kg měkkého plnotučného tvarohu

150 g mouky

150 g krupice

3 vejce

špetka soli

50 g moučkoového cukru

100 g strouhanky

10 g mleté skořice

1 kg jahod

Všechny ingredience spojíme v hladké těsto, to dáme odpočinout do lednice na cca 1hodinu. Strouhanku si orestujeme společně se skořicí nasucho a dáme stranou. Pak těsto po částech dáme na pomoučený stůl. Vytvarujeme váleček, ze kterého uděláme kousky. Do těchto kousku vmáčkneme omytou jahodu, vytvarujeme knedlíček. Postup opakujeme dokud máme těsto . Pak vaříme na páře, nebo v pomalu vroucí vodě. Vaříme 5-10 minut. Knedlíky vyndáme a hned pomažeme máslem, obalíme ve skořicové strouhance. Naaranžujeme na talíř, posypeme cukrem a přelejeme máslem.