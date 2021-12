„Náš Štědrý den si užíváme už desetiletí podle tradice našich rodičů, jak si to pamatuju už z dětství. Sejdeme se okolo jedenácté hodiny v restauraci na Starém městě se všemi příbuznými včetně bratranců, jejich dětí i vnoučat. Dříve to organizovali naši rodiče, nyní je to na nás,“ popisuje sváteční den šéfkuchař.