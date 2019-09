DAVID: Hledám kuchaře, nástup ihned. Zaměstnanci se dnes shání i na podvodné inzeráty

Hledání zaměstnanců je v dnešní době stále aktuální téma. Cesty, jak získat kvalitní lidi, jsou různé. Za dob minulých bylo vše plánované, nezaměstnanost oficiálně neexistovala. Revoluce, tržní kapitalismus, svobodné podnikání – moderní doba nastolila nemilosrdný boj o zaměstnance.

Inzeráty v časopisech

Před x lety skvěle fungovaly inzeráty v tištěných medií. Stačilo podat inzerát v profesním kuchařském časopisu nebo inzertním týdeníku, který vycházel a vychází 3x týdně. A měli jste jistotu, že se přihlásí slušný počet zaměstnanců. Zájemce poslal životopis nebo zavolal, domluvili jste si s ním pohovor, na který určitě přišel. A pokud nemohl, zavolal a omluvil se. To byla doba, kdy lidé psali pravdivé údaje do životopisů. Nehráli si na Christiany Anderseny, nevymýšleli si životopisy a neuvěřitelné příběhy. V tomto byla tato doba úžasná. Bylo z čeho vybírat, lidé neměnili práci tak často a vážili si svého místa. V současnosti bych řekl, že inzeráty v gastronomii nefungují.



Radek David Jako jeden z prvních špičkových šéfkuchařů objel celou řadu českých farem a implementoval jejich produkty do restaurací La Veranda Praha a Babiččina zahrada v Průhonicích. Nyní se stará ještě o The Bistro. Do toho 8x ročně odlétá na Ukrajinu, kde vytváří menu pro restauraci La Veranda a síť 6 restaurací Fajna familia. Kuchařskou kariéru začal po vojně v hotelu Adria Praha, restauraci Rybí trh a hotelu Radisson SAS Alcron Praha. Jeho srdcová záležitost je restaurace La Veranda, která je doporučovaná Michelinem. Je otevřená už 17 let a připravuje zde moderní světovou kuchyni s asijským dotekem. Každoročně odjíždí na pracovní stáže do zahraničí. Už měl možnost vařit v Provence v restauraci La Chassagnette, v Piemontě v restauraci Violetta, v Londýně prošel restaurace Dinner by Heston Blumenthal, Marcus, Story, Typing Room, Pied a Terre, Alyn Williams at the Westbury, L´Autre Pied, Ametsa with Arzak instruction, The Ledbury, Latium, atd. Podílel se jako autor na knihách Bio menu, Sexy moderní česká kuchyně a spolupracuje na knihách s Romanem Vaňkem z Prakulu, kde i jako lektor školí.

Rád předává zkušenosti a dělí se o ně na veřejném facebookovém profilu a svých webových stránkách.

Doporučení

Doporučení vždy fungovalo a funguje dobře. Člověk ho ale musí brát s velkou rezervou. Obzvlášť lidé, kteří nejsou z oboru, doporučují syny a kamarády kamarádů, aniž by věděli, jak jsou dotyční v práci zruční. Další zájemci přichází na pohovory na doporučení kolegů z práce, kamarádů a rodinných příslušníků. Dnešní doba je ale taková, že málokdo dá za někoho ruku do ohně. Dříve se stávalo, že zaměstnanci pracovali tři měsíce a pak jako mávnutím kouzelného proutku přestali být tak výkonní nebo přestali chodit do práce vůbec. Skončila jim zkušební doba nebo se doporučovaní lidé změnili.



Sociální sítě

S nástupem sociálních sítí Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter se změnil styl hledání zaměstnání a zaměstnanců. Mnoho lidí bez ohledu na věk si jejich prostřednictvím hledají zaměstnání a firmy poptávají lidi. Inzeráty sdílí i stávající zaměstnanci, aby co nejrychleji našli další kolegy. Sociální sítě jsou zajímavé tím, že téměř každý má část přátel z oboru a vy tak s dalším sdílením lépe zacílíte na budoucího zaměstnance. Sociální sítě mohou mít pro někoho i tu nevýhodu, že zaměstnavatelé, HR agentury, personalisté a headhunteři, mohou sledovat vaše chování na sociálních sítích. Co sdílíte, co píšete, jak se vyjadřujete, a to se někdy může vymstít.

Internetové servery

Moderní doba si žádá i moderní styl hledání. Na internetu najdete spoustu serverů s různými nabídkami zaměstnání. Dále tam najdete speciální servery, kde hledáte například lidi do gastronomie a horeky/ HOREKA – hotely, restaurace a kavárny/. Některé fungují až po zaplacení registrace, pak můžete vkládat inzeráty. Nově jsou servery, na kterých se lidé registrují a po zaplacení určité částky může zaměstnavatel nahlížet na budoucí zaměstnance. Dokonce už je server pouze pro brigádníky do gastronomie. Lidé se zaregistrují, napíší, kdy mohou přijít, kolik chtějí peněz a je na vás, zdali na to přistoupíte. A funguje to i obráceně.

HR agentury, personální agentury, personalisté a headhunteři

Dříve se tyto způsoby hledání využívaly jen pro obsazování vysokých manažerských postů, restaurant managerů, šéfkuchařů a vedoucích pozic. Díky době a popularizaci gastronomie už agentury a headhunterské firmy hledají zaměstnance od kuchařů, přes lidi do servisu až po mytí nádobí. Zadavatelé píší požadavky a co nabízejí pro určité pozice. Všechny možné benefity, výhody a nevýhody. Všichni hledají a hledají, aby byly spokojeny obě strany. Často se stává, že budoucí zaměstnanci uvádí do svých životopisů nepravdivé údaje. Domluví si pohovor a bez omluvy nepřijdou. Někteří zaměstnavatelé museli slevit ze svých nároků, jelikož situace na trhu práce je neuspokojivá. Někteří berou všechny zájemce.

Naposledy mě pobavil inzerát jedné headhunterské agentury zaměřené na hledání zaměstnanců do gastronomie. Byla tam fotka kuchařů s popiskem: „Do unikátního konceptu kuchyně Romana Vaňka hledáme pozici: KUCHAŘ”. Nelenil jsem a zavolal Romanovi, abych se zeptal, jaký nový koncept připravuje a pogratuloval mu k novému podnikatelskému záměru. V telefonu bylo nejprve chvilku ticho a pak se ozval smích. Následně Roman vytvořil post, který jsem sdílel na Instagramu. Za hodinu se mi ozvala kamarádka, která pracuje v kuchyni restaurace, ze které byla použita fotka v inzerátu. Nechápala, co to znamená. Co z toho plyne? Kvůli nedostatku zaměstnanců se headhunterská firma uchýlila k nekalé praktice tím, že ukradla fotku kuchařů z dánské michelinské restaurace Gastromé bez jejich vědomí. Dále použila jméno veřejně známé osobnosti Romana Vaňka, aby nalákala budoucí kuchaře.



Možná tady brzy otevře své restaurace Thomas Keller, Gordon Ramsay nebo René Redzepi, jen je u nich zaměstnaní kuchaři neuvidí .