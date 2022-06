Obalený králík. Jak na křupavé řízečky s kaší, poradí Jan Punčochář

Králičí maso má na našich talířích výjimečnou pozici. Ne že by bylo tak exkluzivní – zejména pro generace našich prarodičů z menších měst a vesnic patřilo k nejdostupnějším druhům masa. Ve městech tomu ale bylo a hlavně je čím dál častěji naopak – králičí maso nepatří k těm druhům, které by byly běžně k dostání (nejčastěji jej seženete v prodejnách s drůbeží), leckdo se mu vyhýbá kvůli specifické, jemně nasládlé chuti a další zas tápe, jak jej co nejlíp upravit. Ať už patříte do jakékoli skupiny, teď na jaře a v počínajícím létě byste králíka na své talíře pustit měli, podobně jako jehněčí, kůzlečí či jiná mladá masa je totiž právě v tuto dobu nejlepší.

Králičí konfit

„Na králíkovi je kromě chuti skvělé, že se dá zužitkovat celý: vykostěná stehna se hodí na řízky, z hlavy a kostí připravíte zajímavý vývar a ze zbytků masa například paštiku,“ vypočítává Jan Punčochář. Kuchaři vysoko ceněný je taky hřbítek, válečky libového, čistého masa, které se dá připravit na bezpočet způsobů – jako minutka i coby konfit. Zbytek, tedy trup, se zase skvěle hodí k plnění (nejlíp předem vykostěný) a následnému pečení. Králík se hodí k omáčkám, ragú, dá se zapékat, dusit, smažit i právě konfitovat, tedy péct v tuku při nízké teplotě.

Jemná, leckdo by řekl nevýrazná, až mdlá chuť masa nemusí být nevýhodou, ba právě naopak: o to víc experimentů s dochucením snese. Tradičně jej v pekáči i jinde doprovází výrazný česnek, koření či slanina; připravuje se na způsob zvěřiny (třeba a la zajíc na smetaně nebo načerno), takzvaně po myslivecku či třeba na víně (na způsob slavného boeuf bourguignon). Vzhledem k libovosti králičího masa obvykle nechybí nějaký tuk: tradiční česká úprava velí přihodit k pečínce alespoň kousek bůčku, francouzské recepty zase často zapojují už zmíněnou slaninu.

Dnešní recept Jana Punčocháře jde šťavnatosti masa naproti hned dvěma způsoby: jednak pracuje s masem z vykostěných králičích stehen, jednak předepisuje řízky alespoň krátce namarinovat – mimo jiné drceným česnekem a trochou hořčice. „Maso ze stehen zkrátka nebývá tak suché. To je podobné jako u jiných druhů masa, typicky kuřete,“ vysvětluje šéfkuchař.

Panko nahrubo

Větší množství česneku, který králíka nejen v české kuchyni tradičně doprovází, dnešní recept zapojuje dokonce hned dvakrát – podruhé ve formě „medvědích“ listů, tedy oblíbené jarní bylinky, jež má všechny důležité vlastnosti běžného česneku a navrch svěže zelenou barvu a přitom jen příjemně palčivou chuť. Jan Punčochář jím radí rozzářit strouhanku, ve které řízky v posledním kroku před smažením obalujeme: kromě jemně štiplavé chuti a vůně jí dodá taky zajímavější vzhled.

Ostatně, trochu pozornosti si zaslouží i sama strouhanka označovaná jako panko. „Jde o jakousi japonskou variaci na naši klasickou strouhanku,“ popisuje Jan Punčochář, „využití má v zásadě stejné, ale její struktura je odlišná: je o poznání hrubší, takže vypadá spíš jako drobné vločky.“

Na rozdíl od české strouhanky, jež se připravuje ze starších rohlíků, veky nebo světlého chleba, který se nechá proschnout a poté se mixuje najemno, se panko vyrábí z chleba čerstvého (nejlépe toastového, nakrájeného na plátky, zbaveného kůrky a lehce proschlého například v troubě) a mixuje se nebo strouhá nahrubo. Díky tomu při smažení nenasákne zdaleka tolik tuku a hlavně: výsledný pokrm je ještě mnohem křupavější.