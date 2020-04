Jídlo pro zdravotníky na Bulovce. Pražská restaurace denně vozí 30 obědů

Vyhlášený nouzový stav a s ním spojená nejistota znamená pro většinu restauračních provozů boj o přežití. Čelit nečekané situaci bezplatnou pomocí zdravotníkům nemocnice Na Bulovce se rozhodl Marek Dudák, majitel bistra Styl&Interier v centru Prahy.

Restaurace každý den připravuje a dováží 30 obědů zdarma zdravotnickému personálu nemocnice Na Bulovce. „V restauraci Styl&Interier jsme se rozhodli, že nebudeme čekat na konec nouzového stavu se založenýma rukama, ale pokusíme se pomoci v první linii. Nejsme zdravotníci a nemůžeme přímo léčit naše spoluobčany, ale můžeme pomoci tím, co umíme nejlépe zase my. Začali jsme tuto středu 23. března, kdy jsme zavezli do nemocnice prvních 30 obědů“, vysvětluje majitel restaurace.



Třicet obědů nestačí pro všechny potřebné, a proto restaurace připravila možnost pro každého, kdo by se chtěl také zapojit. Charitativní obědy pro Bulovku od S&I můžete jednoduše objednat za 149 korun online a zaplatit přes platební bránu a navýšit tak počet obědů, které se následující den uvaří a rozvezou unaveným a obětavým zdravotníkům. Přikoupit charitativní oběd pro sestřičky a lékaře si můžete také symbolickým příplatkem 49 korun ke každé vaší objednávce závozu jídla z restaurace S&I, nebo přímo ve výdejovém okénku ve Vodičkově ulici. Restaurace v omezeném provozu vaří, prodává polední menu přes okénko a rozváží obědy svým zákazníkům, podobně jako řada jiných provozoven.

„Překvapilo nás, kolik zákazníků má obavy o naší budoucnost a vyjadřuje nám podporu v téhle šílené době. Chceme tu energii a sounáležitost posílat dál. Všechny v týmu posiluje vědomí, že i v kritické době pomáhají druhým se správnou věcí,“ doplňuje Marek Dudák proč se v existenčních potížích rozhodl pro pomoc druhým.