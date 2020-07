Nedělní snídaně? Kakaové palačinky s rybízovou chia marmeládou

Lívance a palačinky tvoří základní dvojici dobrot, která už dávno nepatří jen na snídaňový stůl. Vyzkoušejte jednoduchá a variabilní těsta, ze kterých je možné udělat různé recepty ve sladkých tónech. K chuti přijdou nejen ke snídani, ale i ke svačině nebo třeba k lehkému obědu.

Kakaové palačinky s rybízovou chia marmeládou

140 g těsta na kakaové palačinky (200 g celozrnné špaldové mouky hladké, 500 ml polotučného mléka, 2 vejce, ¼ lžičky soli, 20 g holandského kakaa, 50 ml polotučného mléka)

50 g červeného rybízu



1 lžička chia semínek



150 g tučného tvarohu (9 % tuku)



Nejdříve si připravte rybízovou chia marmeládu. Z červeného rybízu si odeberte několik kuliček stranou na ozdobu, zbytek rybízu dejte do malého hrnce, rozmačkejte vidličkou a následně povařte cca 5 minut na středním plameni.

Po této době hrnec odstavte, přimíchejte do něj 1 lžičku chia semínek a směs nechte přibližně 10 minut odležet, aby marmeláda stačila zhoustnout. Mezitím si rozehřejte nepřilnavou pánev, nachystejte si připravené těsto na palačinky a postupně ho na rozehřáté pánvi opečte (uvedené množství těsta by mělo vystačit na 2 palačinky) – do pánve vždy naběračkou nalijte část těsta, poté s pánví několikrát zakružte, abyste těsto rovnoměrně rozlili po celé ploše pánve, a palačinku opékejte na středním plameni 1–1,5 minuty z každé strany.

Upečené palačinky přemístěte na servírovací talíř, pomažte tvarohem a připravenou marmeládou a následně palačinky libovolným způsobem zarolujte nebo přeložte. Na závěr palačinky ozdobte uschovanými kuličkami rybízu a podávejte.

Recept vyšel v kuchařce Jíme zdravě v létě.