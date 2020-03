Snídaně je grunt a správný začátek dne. Co si připravit?

Slyšíme to všude – z úst výživových specialistů, lékařů a trenérů, možná vás s tím dost často otravuje aktivně založený kolega: „Ty nesnídáš? No to bys tedy měl!“ Jaká snídaně je zdravá?

Je to tak. Ranní dávka energie by měla být dokonce vyšší, než si mnozí z nás myslí. Přesto mnoho lidí vytrvale opakuje, že snídat prostě nezvládají, že se jim po ránu dělá z jídla špatně a že jediné, co do sebe dokážou v brzkých hodinách vpravit, je šálek kávy či čaje.



Inu, nikdo nikoho nenutí, aby si k snídani udělal hemenex se dvěma párky a kotlem fazolí. Je ale pravda, že první jídlo dne by mělo tvořit okolo 25 % denního energetického příjmu. Energii na celé dopoledne tudíž sotva poskytne malý balíček celozrnných sušenek.



Naučit se snídat je pro mnohé poměrně těžkým úkolem, se kterým mohou pomoci nejrůznější současné trendy – koupit si po cestě do práce porci zeleného smoothie (které vám stejně moc nechutná, ale připadáte si lépe – taky aby ne, když to stojí takových peněz), případně naletět na marketing barevných krabic s cereáliemi, na kterých se dozvíte, kolik vitaminů, minerálů a vůbec všeho úžasného obsahuje jedna porce. Co se obvykle na podobných výrobcích nepíše, je to, že obsahují závratné množství cukru. A taky mouky. A co deklarované vitaminy a vláknina? Většinou množství menší než malé. Ano, snídaně by měla být poměrně kalorická, v případě zmiňovaných cereálií jde však o takzvané prázdné kalorie – energii z potravin, které nemají pro tělo žádný další užitek.

Nahradit přeslazené a nesmyslně předražené (kupujeme pouze mouku, cukr, trochu barviva a možná nějaký ten přídavek vitaminů) cereálie domácí snídaní nemusí být nijak vysilující. Zkuste třeba domácí zapékané müsli, které v sobě snoubí výhodu cereálií (nebudete mít pocit, že žvýkáte syrové zrní) a čistě přírodních ingrediencí.

Zkuste například tento recept na kvalitní a vyvážené snídaňové müsli:



Smíchejte přibližně 300 g různých typů vloček (ovesné, žitné, pohankové, špaldové, pšeničné…) přidejte okolo 200 gramů ořechů (druh podle preference, můžete nasekat, či nechat vcelku). Přisypte podle chuti skořici či kakao na dochucení. Vše dobře promíchejte a přidejte tři lžíce medu a 50g kokosového oleje. Můžete dochutit i rozinkami či jiným sušeným ovocem. Směs rozprostřete na plech s pečicím papírem a pečte přibližně půl hodiny v troubě vyhřáté na 160 stupňů. Toto zapékané müsli (neboli granola) vydrží v uzavřené nádobě okolo čtrnácti dnů a skvěle se doplní s jogurtem.

Datlový zázrak

A ještě jeden recept – pro všechny, kteří to opravdu „ráno nedávají“ a snídani si dopřávají až v práci, kde je ale trochu nepraktické müsli konzumovat (klávesnice na rozdíl od vás snídat opravdu nepotřebuje). Zkuste datlové tyčinky se základem pouze ze tří ingrediencí – jeden hrnek sušených datlí rozmixujte ve výkonném mixéru, přidejte kokos a sezam, rozmíchejte a vyválejte rovnoměrně na plech do výšky cca 1 cm. Nechte ztuhnout v lednici a rozkrájejte. Tyčinka je zcela přírodní, výživná a nemusí vás trápit ani trvanlivost, protože v lednici vydrží velmi dlouho.