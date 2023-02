Bůček s kapustovým salátem. Přidejte ještě fermentovanou pšenici, radí šéfkuchař Pavel Drdel

PEČENÝ VEPŘOVÝ BŮČEK S FERMENTOVANOU PŠENICÍ Ingredience MASO, SALÁT: ■ 1000 g vepřového boku bez kosti ■ 1 menší cibulka ■ tuk na pečení ■ sůl, mletý pepř ■ 8 svrchních kapustových listů ■ 150 g žampionů ■ hrst vlašských ořechů ■ máslo PŠENICE: ■ 300 g pšenice ■ 1,5 l vody ■ 30 g soli 1. Pšenici nasucho orestujeme na rozpálené pánvi. Pak přendáme do zavařovací sklenice a zalijeme vychladlou převařenou osolenou vodu. Hrdlo zakryjeme plátýnkem a necháme 7–10 dnů při pokojové teplotě fermentovat. Ve stejné vodě, v níž se fermentovala, ji poté uvaříme tzv. na skus. 2. Maso osolíme, opepříme a prudce opečeme na pánvi ze všech stran, aby se zatáhlo. Přemístíme do pekáče. Podlijeme trochou vody a přiklopíme. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme při 140 °C asi 90 minut. Poté přidáme nahrubo pokrájenou cibuli a pečeme dalších 60 minut. Bůček vyjmeme a šťávu necháme vydusit na tuk, aby cibule dostatečně ztmavla. Podlijeme trochou vody, omáčku přelijeme do rendlíku, zredukujeme, propasírujeme přes sítko a do omáčky zašleháme ztuhlé máslo. Tím se zahustí a zjemní. 3. Z kapusty vyřízneme tvrdé stonky, pokrájíme ji na větší kousky, přendáme do mísy a krátce spaříme horkou vodou. Scedíme. Na pánvi rozehřejeme máslo, přidáme spařenou kapustu, na plátky nakrájené žampiony a vlašské ořechy. Krátce orestujeme a vmícháme uvařenou pšenici. Opepříme, případně dosolíme.