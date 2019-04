Kontrast chutí i netradiční kombinace. Jak na asijskou polévku s křupavým bůčkem

Milujete asijskou kuchyni? Já rozhodně. Baví mě její barevnost, kontrast chutí i netradiční kombinace a postupy. Nejsem žádný odborník, neznám jemné nuance mezi jednotlivými národními kuchyněmi, ani přesné tradiční suroviny. Ale ráda se asijskými jídly inspiruji při svých pokusech v kuchyni. Tady je jeden výsledek mého snažení.

Asijská polévka s křupavým bůčkem

Vývar

300 g vepřového bůčku (bez kůže a kosti)

1 svitek skořice



3 hvězdičky badyánu



30 g kvalitní sójové omáčky nebo coconut aminos



20 g čerstvého zázvoru



15 g česneku



1 ks chilli papričky



1000 ml vody



sůl nebo rybí omáčka



Polévka

160 g cukety

80 g mrkve



100 g čerstvých žampiónů



80 g ředkve, ředkviček nebo kedlubny



2 vejce



sezam (nejlépe černý)



volitelně chilli, čerstvý koriandr, mák, mořská řasa, lahůdková cibulka, pak choi aj.



Postup přípravy: Bůček si nakrájejte na tenké plátky (něco mezi 5 až 10 mm). Nejlépe to jde, když ho máte částečně zmrzlý (ne úplně), případně ho naplátkovaný můžete už koupit.

Vložte ho do studené vody, přidejte koření, coconut aminos, zázvor nakrájený na tenké plátky (klidně neoloupaný), nahrubo rozdrcený oloupaný česnek, na kousky nakrájenou chilli papričku a trošku soli či rybí omáčky. Vše nechte projít varem přibližně 40 minut.

Lucie Grusová o sobě Vaření jídla mě provází od dětství, bavilo mě už jako malou holku. Mé počátky ale nebyly o vaření zdravého jídla. Naopak. Ke kvalitní stravě jsem se musela prokousat hodně špatným jídlem. Následné zdravotní potíže a nadváha mě donutily podívat se na potraviny z nového úhlu. Začala jsem se v oblasti stravování vzdělávat. Zjišťovat, jaký dopad na mé tělo mají jednotlivé suroviny, objevila jsem nový svět vaření. Váha začala po mnoha neúspěšných pokusech výrazně klesat, zdravotní potíže zmizely. Dnes vím, že strava bez lepku, Paleo nebo Primal je pro mě správnou cestou. Není podstatné jakou “nálepku” stravování dáte. Není to dieta, ale důležitá pravidla a doporučení. Podstatné je, jak na mé tělo jídlo působí, jestli mi energii a zdraví dává, nebo bere. Více se dozvíte na webových stránkách.

Polévku si slijte, bůček osušte a pak ho na středně rozpálené pánvi nechte pustit tuk (ze začátku můžete přidat na špičku lžičky sádla). Všechny plátky opečte z obou stran dokřupava. Dejte je zatím stranou zakryté, ať moc nevychladnou.



Všechnu zeleninu si nakrájejte na tenké nudličky (třeba pomocí škrabky julienne Tescoma), žampióny na tenké plátky.

Na pánvi po opečeném bůčku orestujte postupně jemně osolené žampióny a po nich nudličky mrkve. Do slitého vývaru si dejte na 1 minutu povařit nudle z cukety. Vývar ochutnejte a případně dochuťte. Měl by mít hodně výraznou chuť, protože ostatní ingredience ho na talíři trošku naředí.

Do studené vody dejte vařit vejce. Jakmile začne voda jemně bublat, teplotu mírně stáhněte a stopněte si přesně 4,5 minuty (platí pro velikost vajec L). Pak hned vejce slijte a nechte je pár vteřin zchladit ve studené vodě. Oloupejte je, rozřízněte napůl a podávejte s horkou polévkou.

Nakonec přichází kompletace a podávání polévky. Do misky vložte opečený bůček, zalijte ho vařícím vývarem s cuketovými nudlemi, přidejte orestované žampióny a mrkev, syrovou ředkev, vejce uvařená nahniličko. Vše podle chuti posypte nasucho opraženým sezamem (ten můžete nahrubo rozmixovat spolu s opraženým mákem a na malé kousky rozlámanou sušenou řasou - naprosto skvělé dochucovadlo, doporučuji udělat do zásoby a uchovávat v uzavřené nádobě, hodí se do polévek, na saláty, na vejce aj.), najemno nakrájenou lahůdkovou cibulkou, kolečky chilli papričky, lístky koriandru, krátce spařenými listy čínského zelí (pak choi nebo také bok choy, neplést s pekingským) atd.