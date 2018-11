Krok za krokem: jak na vietnamskou polévku pho bo s hovězím masem

Najdete v ní hovězí maso, rýžové nudle a jarní cibulku. Je založená na velmi silném vývaru z hovězího masa, kostí a koření. Specifickými ingrediencemi jsou badyán, zázvor a skořice. Horký vývar se podává se syrovým masem, nakrájeným najemno, které se v polévce dovaří. Polévka se dochucuje limetovou šťávou a chilli. To je pho bo z Jižního Vietnamu. Jak na ni? Server Lidovky ve spolupráci s kulinářskou školou Chefparade připravil fotografický seriál. Dobrou chuť.

Pho bo

2 litry vývaru



250 g masa na hovězí vývar (žebro, harfa nebo oháňka, morková kost)



400 g masa do polévky (falešná svíčková)



2 ks celého badyánu



2 ks černého kardamomu



20 ks černého pepře



2 ks hřebíčku



2 ks celé skořice



1 cibule



2 stroužky česneku



50 g zázvoru



15 g sůl



50 g cukr



1 lžíce rybí omáčky (squid fish sauce)



1 červená cibule



50 g mungo klíčků



4 listy mexického koriandru

snítka koriandru



snítka perily červené



snítka perily zelené



vietnamská bazalka



2 ks jarní cibulky



4 ks malých chilli papriček



50 g skleněných nudlí phó



1 limetka



Postup: Maso do polévky očistěte, obalte potravinářskou fólií do a uložte do mrazáku, aby se vám poté lépe krájelo na tenké plátky. Hovězí maso do polévky nechte ze všech stran zatáhnout na rozpálené pánvi s kapkou oleje.

Do hrnce vložte morkové kosti, 1 omytou cibuli překrojenou na polovinu (může být i se slupkou), zatáhnuté maso, badyán, kardamom, skořici, zázvor na plátky a hřebíček. Vše opékejte dozlatova.

Poté přidejte sůl, cukr, rybí omáčku, podlijte vodou a nechte minimálně 2 hodiny táhnout na mírném stupni. Čím déle budete vařit, tím bude vývar sytější a bude mít hezčí barvu. Na počátku sbírejte pěnu a občas vývar podlijte vodou. Poté vývar dochuťte solí a pepřem.

Chlazené maso nakrájejte na co nejtenčí plátky přes vlákna. Lístky bylinek nasekejte a salát natrhejte na kusy. Jarní cibulku s červenou cibulí pokrájejte na nudličky. Na dno mísy servírujte nudle, které jste předem namočili do studené vody na 10-15 minut, navrch bylinky, listy perily, mungo výhonky, jarní cibulku, červenou cibuli na nudličky, plátky masa a chilli papričky.

Vše přelijte vroucím vývarem. Dochuťte limetovou šťávou a chilli.

Varianta: Variant přípravy vývaru je více. Ve verzi ze Saigonu se maso nepeče s kořením, ale vaří se ve studené vodě jen se zázvorem, poté se opláchne vroucí vodou a dá se vařit znovu od základu. Koření a zázvor se opékají zvlášť a přidávají až do druhé várky. Cukr, pepř a sůl se přidává až na závěr. Rybí omáčka se nepoužívá, ale namísto ní se přidává do konečné fáze vývaru bujón (Viên Gia Vị Phở Gà).

Tip: Pevné ingredience se jí hůlkami. Nálev se poté vypije z misky.