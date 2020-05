Máte rádi bůček? Naučte se jej připravit jako asijskou roládu

Když jsem nedávno na Instagramu dělala anketu s otázkou „Máte rádi bůček?“, výsledky mě docela překvapily. Téměř jedna třetina lidí odpověděla, že ho nesnáší. Do jaké skupiny patříte vy? Milujete, nebo nenávidíte? Jasně, bůček není zrovna surovina, kterou by měl mít člověk denně v jídelníčku. Ale když je dobře připravený, krásně měkoučký, že se přímo rozplývá na jazyku, je to lahoda.

Asijská bůčková roláda

6 porcí

1 kg vepřového bůčku s kůží, bez kosti

50 g čerstvého zázvoru



6 stroužků česneku



200 g lahůdkové nebo jarní cibulky



1 větší chilli paprička (volitelně)



3 lžíce rýžového nebo jablečného octa



1 dcl kvalitní sójové omáčky (např. tamari) nebo coconut aminos



2 dcl vody



Postup přípravy: Vepřový bůček smotejte po délce co nejvíce napevno do rolády (kůží ven). Svažte ji potravinářským provázkem, aby držela tvar a během tepelné úpravy se nerozmotala. Do hrnce, který později můžete vložit do trouby, nasypte zázvor nakrájený na plátky (není nutné ho loupat), oloupané stroužky česneku, na větší kusy nakrájenou cibulku a chilli papričku zbavenou semínek.

Lucie Grusová o sobě Vaření jídla mě provází od dětství, bavilo mě už jako malou holku. Mé počátky ale nebyly o vaření zdravého jídla. Naopak. Ke kvalitní stravě jsem se musela prokousat hodně špatným jídlem. Následné zdravotní potíže a nadváha mě donutily podívat se na potraviny z nového úhlu. Začala jsem se v oblasti stravování vzdělávat. Zjišťovat, jaký dopad na mé tělo mají jednotlivé suroviny, objevila jsem nový svět vaření. Váha začala po mnoha neúspěšných pokusech výrazně klesat, zdravotní potíže zmizely. Dnes vím, že strava bez lepku, Paleo nebo Primal je pro mě správnou cestou. Není podstatné jakou “nálepku” stravování dáte. Není to dieta, ale důležitá pravidla a doporučení. Podstatné je, jak na mé tělo jídlo působí, jestli mi energii a zdraví dává, nebo bere. Více se dozvíte na webových stránkách.

Vše zalijte vodou, sójovou omáčkou (nejlépe tamari) nebo coconut aminos a octem. Přiveďte k varu. Do vroucího nálevu vložte smotaný bůček a co nejvíce ho ponořte. Hrnec zakryjte poklicí a vložte do trouby vyhřáté na 130 °C. Pečte přibližně 3-3,5 hodiny, dokud bůček nebude krásně měkký. Během pečení ho občas v nálevu obraťte. Po upečení vyjměte maso z hrnce a přeceďte nálev. Obojí vraťte zpět do hrnce a dejte vychladit do lednice alespoň na 4 hodiny (nejlépe přes noc). Kdybyste totiž krájeli bůček hned upečení, rozpadal by se vám, protože bude opravdu měkoučký. Po vychlazení půjde díky ztuhlému sádlu maso nakrájet na tenounké plátky a také budete moct sebrat z povrchu nálevu přebytečný tuk, který můžete později použít na opečení plátků rolády na pánvi.



Z vychlazeného masa odstraňte provázek a roládu nakrájejte na tenké plátky. Nyní máte několik možností, jak maso před podáváním prohřát. Jednou z variant je opečení plátků masa na pánvi v tuku, který jste sebrali z vychlazeného nálevu.

Dalším způsobem je krátké rozpečení v troubě vyhřáté na 220 °C. Poslední možností je přelití masa vroucím nálevem. Třeba při použití rolády jako doplňku asijské polévky na styl ramenu, kdy místo nudlí použijete třeba na dlouhé nudličky nastrouhanou ředkev nebo cuketu.

Samozřejmě lze maso ohřát i v mikrovlnné troubě, pokud ji používáte

Kromě podávání v polévce lze plátky masa servírovat třeba s květákovou rýží zalitou troškou nálevu. Sami ale přijdete určitě ještě na spoustu dalších kombinací.

PS: Pokud máte pomalý hrnec, můžete ho na přípravu rolády použít (cca 5 hodin na Low)