NEVYJEL: Dogma, že za kopcem je něco víc, je smutné. Je kreativní ‚opisovat‘ v gastronomii?

Když v Paříži před několika lety vznikala malá bistra na úrovni haute cuisine, strohý design nebyl marketing. Jednalo se o svobodný projev a nastolení vlastní cesty. Strohost vycházela z přesvědčení, že obsah je důležitější než forma. Cihly, broušené zdi, přírodní materiály, povětšinou zrestaurovaný nábytek vlastními silami.

Peníze z vlastních zdrojů, kterých nebylo na rozhazování, se vložily do kvalitních surovin. Většina z těch opravdových pracuje pouze s lokálními potravinami v bio kvalitě.



Je dobré si uvědomit, že i trend dnes omílané severské kuchyně stojí na základech francouzských technik a zrodil se z touhy mladých odhodlaných lidí, co se nechtěli účastnit zažitých starých pravidel věhlasných podniků, hotelových restaurací a řetězců. Chtěli dát prostor své kreativitě. Toužili po znovunalezení smyslu a svobody. To v gastronomii přineslo posun.

Lukáš Nevyjel Šéfkuchař a restauratér svou první restauraci otevřel v Kamýku nad Vltavou již ve svých dvaadvaceti letech. Brzy se začal zajímat o vstupní kvalitu surovin a naučil se úzce spolupracovat s dodavateli. Tato cesta ho dovedla až k malým bio farmářům. Naučil se bourat maso a rozpoznat kvalitu surovin. Ve svých 27 letech otevřel svou druhou restauraci na Haštalském náměstí, nakonec jí po roce opouští, jelikož se chtěl věnovat jedné věci na plno. V roce 2012 otevřel restauraci Nota Bene, původní koncept zaměřený na pivo a řemeslné jídlo mu nevyhovoval a tak ho změnil.

Trend nikdy nepřišel z mainstreamu, není to ani možné. Trend se stává trendem, až když je jím mainstream osloven. Přitom na začátku vždy byla touha svobody a vymanění ze zaběhlých kolejí. Vystoupení z komfortní zóny.



Přijde mi minimálně úsměvné jezdit na stáže do zahraničí a vrátit se s lokální domácí kuchyní. Když lokální, proč tedy v zahraničí? Nikdy by mě nenapadlo, že kreativní je opisovat. Kreativita vychází zevnitř, ne z venku. Kreativní je interpretovat svoje představy. Dogma, že za kopcem je něco víc, je smutné. To přeci kreativní člověk nemůže nikdy říci. Znamenalo by to, že je prázdný, a ne plný touhy se vyjádřit.

Dogma, kdo nebyl v zahraničí, nemůže být dobrý šéfkuchař, je mylné. Domnívám se, že tvorba osobnosti stojí na úplně jiných okolnostech. Ve Francii se říká, že kdo nemá svůj vlastní podnik do třiceti, nemůže být dobrý šéfkuchař. Je to docela logické.

Pracovat za vaše peníze vás naučí být šetrný. Nemožnost změnit zaměstnavatele vás naučí neutíkat před problémy. Ale největší hodnotu má možnost se vyjádřit po svém. Je autentičtější interpretovat věci po svém podle vašeho vývoje a zkušeností.

Jen tak vznikají unikátní věci.