NEVYJEL: Fine dining v Česku. Jde designový lutr víc než maso od farmáře?

Kudy půjde pražská gastronomie? Zpět na vratký vrchol, kde jsme byli, nebo snad by mohl přijít posun? Menší podniky, kvalitní suroviny, autentičnost, svoboda a inovátorství? Čemu se vlastně u nás říká fine dining? Opravdu je designové křeslo a lustr více než lokální bio maso, máslo či zelenina? S kuchařem se raději vyfotím, než aby mi uvařil?

Rád bych se oddával romantické myšlence, že začnou všichni pracovat v malých týmech a ukážou své představy o současnosti a budoucnosti.



Zase bych rád viděl jako před lety blogery, kteří mají followers, protože sdílí zajímavý obsah a ne blogery, kteří sdílí placený obsah. Co to je tedy za obsah? Je to něco o čem jsem poslední dobou slýchal: „To je prostě dnešní doba!“

Rád bych odpověděl, že to není dnešní doba. Je to lež, která se stala realitou těch, kterým vyhovuje. Je to zneužití postavení za účelem vlastního obohacení. To, co se vyčítá ve společnosti od základů samotných až po politiku. Je to politika toho, kdo se zapojí. Kdo tak neučiní, v době rozvoje sociálních síti neexistuje. Podstatou jsou pouze nejlepší možné suroviny a nejlepší možná řemeslná úprava, vše ostatní je kýč, co nedává smysl. Je jedno co vytváříte za pokrm, jde o to jak a z čeho.

Modernizace znamená šetrnost, balanc, kvalitu a jasný smysl. Z mého pohledu je nesmyslné se domnívat, že tradiční česká kuchyně je těžká, protože se v minulosti hodně pracovalo? Co to je za nesmysl, to se jako jinde na světě nepracovalo, jen Češi jsou dříči? Proč tedy máme neustále pocit, že musíme vzhlížet k někomu jinému do zahraničí?



Je dobré si uvědomit, že něco jako tradiční česká kuchyně neexistuje a ani neexistovala. Dá se uvažovat jen o krajových surovinách, podnebí a měnící se sezóně. Lidé všude na světě jedli a vařili z toho, co bylo kolem nich. To je vlastně jediný smyslu plný pohled zpět v čase. Tu těžkost sebou nesla doba a samozřejmě nejen v Čechách, ale všude v podobném podnebním pásu. Modernizace a její odlehčení přišla až v čase, stejně jako u spousty jiných odvětví. Více vědomostní, zkušeností a odhodlání u někoho možná až fanatičností. Pro mě je smutné pozorovat průměrné jídlo, a ještě ho opěvovat, ale nikomu to neberu, vše je jen otázkou proměn a zkušeností. Každý z nás roste.

Jídlo je nedílnou součástí života. Je důležité si vážit práce a času lidí, co se na něm podílí, tím myslím spíše malé farmáře z ekologických chovů a lidi, kteří ukazují cestu. V posledních týdnech jsme se mohli přesvědčit, jak důležité jsou lokální zdroje a kvalita surovin. Věřím, že to vše bude ku prospěchu, a nejen ku prospěchu ekonomie, ale ku prospěchu zlepšení úrovně žití i našeho okolí. To, co vytvoříme a předáme dál těm, co tu budou po nás a bude to utvářet jejich realitu.