Nová Etapa a legendární loupáky. Bez zkušeností vlétli ze světa foodblogerů do reálné gastronomie

Své karlínské bistro otevřeli v lednu minulého roku a zájemce zprvu téměř nestíhali obsloužit. Dnes manželé Petr (36) a Gabriela (33) Ogurčákovi otevírají k vyhlášenému podniku i malý krámek a chystají se na další pobočku v Dejvicích.

I přesto, že je na začátku mnoho lidí od vlastního podniku odrazovalo, manželé Ogurčákovi dokázali, že z foodblogerské scény jde do světa reálné gastronomie vklouznout bez větších problémů. Duo PG Foodies se svým blogem o zdravém jídle v roce 2019 stalo foodblogem roku, ale to nebylo dost, a tak se i díky šťastné náhodě, která je přivedla k prostoru v pražském Karlíně, a láskou k jídlu načerpanou v Londýně pustili do vytouženého vlastního bistra.



Bez předchozích zkušeností a gastronomického vzdělání se to sice neobešlo bez počátečních problémů, ale manželé do toho šli s pro sebe tak typickým nasazením a dravým zápalem. „Protože jsme neměli žádné zkušenosti s gastrem, byly pro nás první měsíce po otevření dost náročné,“ přiznávají s odstupem. „Nabrali jsme lidi, a neuměli je řídit, o víkendech tu byly fronty a my to nezvládali. Za tu dobu jsme si ale nastavili procesy tak, abychom neopakovali stejné chyby, a teď to šlape. A to i proto, že jsme od začátku věděli, že nějaké komplikace přijdou.“