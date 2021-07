Dýňové vafle. Jak na pohodovou snídani, poradí foodblogerka

Až bude ten správný čas na klidnou a pohodovou snídani, určitě vyzkoušejte tyhle dýňové vafle s dušeným špenátem, houbami a ztraceným vejcem. I když vlastně... Proč si je uvařit jen na snídani? Hodí se i jako hlavní chod a samotné i jako jídlo zabalené s sebou na cesty.

Dýňové vafle

300 g máslové dýně nebo hokaido

1 vejce



100 g strouhané tvrdé mozzarelly



20 + 5 g jemně strouhaného sýru parmazánového typu



sůl



Houby, špenát a vejce

300 g čerstvých hub (žampióny, hlíva, hřiby atd.)

20 g ghee



10 g másla



1 stroužek česneku



300 g čerstvého špenátu



3 vejce



ocet dle potřeby



sůl



pepř



Postup

Dýňové vafle

Máslovou dýni oloupejte, hokaido stačí omýt. Odstraňte semínka a dýni nastrouhejte najemno. Nasypte ji do čisté bavlněné utěrky a promíchejte s troškou soli. Po pár minutách dýni co nejlépe vymačkejte. Měla by vám zbýt cca polovina původní gramáže, tedy přibližně 150 g.

Lucie Grusová o sobě Vaření jídla mě provází od dětství, bavilo mě už jako malou holku. Mé počátky ale nebyly o vaření zdravého jídla. Naopak. Ke kvalitní stravě jsem se musela prokousat hodně špatným jídlem. Následné zdravotní potíže a nadváha mě donutily podívat se na potraviny z nového úhlu. Začala jsem se v oblasti stravování vzdělávat. Zjišťovat, jaký dopad na mé tělo mají jednotlivé suroviny, objevila jsem nový svět vaření. Váha začala po mnoha neúspěšných pokusech výrazně klesat, zdravotní potíže zmizely. Dnes vím, že strava bez lepku, Paleo nebo Primal je pro mě správnou cestou. Není podstatné jakou “nálepku” stravování dáte. Není to dieta, ale důležitá pravidla a doporučení. Podstatné je, jak na mé tělo jídlo působí, jestli mi energii a zdraví dává, nebo bere. Více se dozvíte na webových stránkách.

Vymačkanou dýni smíchejte s vejcem, nastrouhanou tvrdou mozzarellou a 20 g parmazánu (5 g parmazánu si nechte stranou).



Z připravené směsi vytvořte ve vaflovači placky (1 kus na 1 porci) a upečte je dozlatova. Po cca 8 minutách vafle v přístroji otočte (zespodu bývají většinou více opečené), posypte zbytkem parmazánu a ještě cca 2 minuty dopečte.

Hotové vafle nechte před podáváním minutku vychladnout - zpevní se a budou na okrajích křupat.

Houby

Očištěné houby nakrájejte na silnější plátky.

Ve velké pánvi rozpusťte ghee a za vysoké teploty připravené houby orestujte dozlatova. Nepodlévejte je, jen osolte. Velmi často je promíchejte, ať se nespálí.

Až houby zezlátnou, stáhněte teplotu plotýnky a do pánve přidejte máslo, rozdrcený česnek a trošku pepře. Za stálého míchání nechte rozvonět a krátce orestujte. Opečené houby přesypte stranou.

Špenát

Vypněte plotýnku, do pánve po houbách nasypte špenát, jemně ho osolte a za občasného promíchání nechte zbytkovým teplem zavadnout.

Ztracená vejce

Na přípravu ztracených (zastřených, pošírovaných) vajec je pro optimální výsledek nejlepší použít co nejčerstvější vejce. Těm drží bílek krásně tvar a neobsahuje tekutější část, která se při vaření rozptýlí do vody.

Pokud nemáte přístup k čerstvě sebraným vejcím, pomozte si tím, že je přecedíte přes sítko. Tekutá část bílku odteče a vám zůstane pevnější vajíčko, které bude při vaření lépe držet tvar. Počítejte ale s tím, že čím starší vejce je, tím větší část bílku odteče.

V menším, ale vyšším hrnci přiveďte k varu vodu. Až začne vřít, přilijte ocet. Ten pomůže tomu, aby se povrch bílku co nejrychleji vysrážel a udržel tvar. Teplotu plotýnky stáhněte, aby voda jen jemně perlila a už se vyloženě nevařila. Stoupající bubliny v prudce se vařící vodě by totiž narušily jemnou strukturu syrového vejce. Rozklepněte vejce, přeceďte ho přes sítko a přelijte do malé mističky.

Pomocí lžíce vytvořte v hrnci s vodou vír a vejce z mističky opatrně vlijte do jeho středu. Pohyb vody pomůže bílek obalit okolo žloutku (zastřít ho). Nyní si stopněte přesně 3 minuty (platí pro vejce M-L). Jakmile uplynou, vejce opatrně z hrnce vyjměte pomocí děrované naběračky. Postupně takto připravte vejce na každou porci. Video postup přípravy ztracených vajec najdete v receptu na polévku ze zelených fazolek.

Servírování

Upečené vafle doplňte opečenými houbami, špenátem a ztraceným vejcem. Hned podávejte.