Domácí tlačenka je delikatesa. Jak na ni poradí foodblogerka

Co vy a tlačenka? Máte rádi, nebo nemáte? Děláte, nebo jen kupujete? Pokud jste se její přípravy do teď tak trošku báli, zkuste to se mnou. Věřím, že se vám povede hned na poprvé a úžasně si pochutnáte. U domácí přípravy je totiž skvělé, že si můžete sami určit, nakolik bude tlačenka tučná, jestli použijete spíše libové maso... Zkrátka si ji můžete vytunit přesně podle své chuti.

Domácí tlačenka 1,3 kg vepřového kolena (nejlépe zadního)

1 kg vepřových nožiček



400 g vepřové plece nebo krkovice v celku



400 g vepřového srdce



3 bobkové listy



10 kuliček nového koření



20 kuliček celého pepře



10 + cca 10 g soli



cca 2 l vody



30 g česneku



1 lžíce majoránky



mletý pepř

Na přípravu tlačenky sežeňte zadní koleno. Dá se použít i přední, ale pak je potřeba zvýšit množství, protože obsahuje méně masa. Koleno si nechte v masně rozseknout. Nejen že půjde lépe uspořádat v hrnci, ale bude se také rovnoměrněji vařit. Nožičky zbavte případných nečistot a štětin. Všechno maso vložte do velkého hrnce (bude potřeba opravdu hodně velký), přidejte koření (bobkové listy, nové koření a celý pepř), 10 g soli a vše zalijte cca 2 litry studené vody. Obsah hrnce zakryjte, přiveďte k varu a nechte jemně probublávat 2-2,5 hodiny.

Lucie Grusová o sobě Vaření jídla mě provází od dětství, bavilo mě už jako malou holku. Mé počátky ale nebyly o vaření zdravého jídla. Naopak. Ke kvalitní stravě jsem se musela prokousat hodně špatným jídlem. Následné zdravotní potíže a nadváha mě donutily podívat se na potraviny z nového úhlu. Začala jsem se v oblasti stravování vzdělávat. Zjišťovat, jaký dopad na mé tělo mají jednotlivé suroviny, objevila jsem nový svět vaření. Váha začala po mnoha neúspěšných pokusech výrazně klesat, zdravotní potíže zmizely. Dnes vím, že strava bez lepku, Paleo nebo Primal je pro mě správnou cestou. Není podstatné jakou “nálepku” stravování dáte. Není to dieta, ale důležitá pravidla a doporučení. Podstatné je, jak na mé tělo jídlo působí, jestli mi energii a zdraví dává, nebo bere. Více se dozvíte na webových stránkách. Maso by se mělo být ve výsledku krásně měkké, oddělovat se samo od kosti (v případě kolena), ale nesmí být vyloženě rozvařené. Uvařenou plec nebo krkovici, srdce a koleno vyjměte z hrnce. Koleno zbavte kůže a z kosti oberte maso. Uvařené maso z kolene, plec nebo krkovici a srdce nakrájejte na kostky cca 2 x 2 cm. Nasypte do misky.

Část kůže stažené z kolene drobounce nasekejte nebo rozemelte a přidejte do misky k nakrájenému masu. Pokud se vám představa konzumace uvařených kůží příčí, můžete je případně zcela vynechat, ale pomáhají tomu, aby tlačenka lépe držela pohromadě a jsou zdrojem kolagenu. Ale bude to fungovat i bez nich. Misku s masem zalijte pár lžicemi vývaru z hrnce a mírně upěchujte. Zakryjte a uložte do lednice. Pokud chcete dosáhnout extra silného vývaru, můžete všechny odřezky a kosti vrátit zpět do hrnce a společně s nožičkami ještě cca 1 hodinu povařit. Hotový vývar slijte přes jemné sítko a uložte na několik hodin do chladu (nejlépe přes noc). Ztuhne a na jeho povrchu se usadí vrstva tuku. Ten lžící odstraňte (můžete ho případně použít na další vaření). Zkontrolujte, jak dobře vývar ztuhnul. Pokud je krásně pevný, není nutné ho dále redukovat a lze ho po ohřátí použít na přípravu tlačenky. V opačném případě ho svařte na menší objem (cca 1 litr), aby získal na síle. Do horkého vývaru vmíchejte připravené nakrájené uvařené maso (včetně případné kůže), rozdrcený česnek a majoránku. Ochutnejte a podle potřeby směs osolte a opepřete. Počítejte s tím, že po vychlazení se síla soli a pepře o něco sníží, takže jich dejte více než jste jinak zvyklí. Sáček na tlačenku na jednom konci pevně zavažte provázkem nebo gumičkou a naplňte ho připravenou směsí. Množství vývaru v náplni upravte podle toho, jak výrazně masovou máte tlačenku rádi. Kdo miluje aspik, použije všechen vývar, kdo chce mít v tlačence převahu masa, nechá si nějaký vývar na polévku. Naplněný sáček co nejpevněji svažte i na druhém konci (co nejblíže k povrchu obsahu, ať nevznikne zbytečně vzduchová kapsa). Tlačenku nechte chvíli vychladnout a pak uložte lednice. Ze začátku ji choďte každých cca 20 minut jemně promasírovat a pootočit. Zabráníte tak, aby se maso, česnek a majoránka usazovaly u dna. Po ztuhnutí (trvá to několik hodin) tlačenku krájejte podle potřeby na plátky a podávejte spolu s čerstvě nakrájenou cibulí a pokapanou octem. V lednici vydrží tlačenka uložená cca týden.