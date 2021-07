Plněné cuketové rolky. Jednoduchá a lehká večeře podle foodblogerky

Plněné cuketové rolky

Suroviny

600 g cukety



120 g strouhaného tvrdého sýru (gouda, čedar aj.)



1 vejce



1 lžíce olivového oleje



60 g cibule



60 g čerstvé papriky



1 stroužek česneku



1/2 lžičky mletého římského kmínu



1/2 lžičky uzené papriky



30 g rajčatového protlaku



1 větší rajče



120 g předem uvařeného nebo upečeného kuřecího masa



sůl



pepř



Postup: Oloupané cukety nastrouhejte. Promíchejte je se solí a nechte pár minut odpočinout. Pak je co nejvíce vymačkejte (nejlépe to jde v bavlněné utěrce). Měla by vám zůstat maximálně polovina původní gramáže v podobě sušší směsi (tedy max 300 g). Vymačkanou cuketu smíchejte s 50 g nastrouhaného sýru a vejcem. Pro jemnější konzistenci je ideální směs rozmixovat dohladka.

Lucie Grusová o sobě Vaření jídla mě provází od dětství, bavilo mě už jako malou holku. Mé počátky ale nebyly o vaření zdravého jídla. Naopak. Ke kvalitní stravě jsem se musela prokousat hodně špatným jídlem. Následné zdravotní potíže a nadváha mě donutily podívat se na potraviny z nového úhlu. Začala jsem se v oblasti stravování vzdělávat. Zjišťovat, jaký dopad na mé tělo mají jednotlivé suroviny, objevila jsem nový svět vaření. Váha začala po mnoha neúspěšných pokusech výrazně klesat, zdravotní potíže zmizely. Dnes vím, že strava bez lepku, Paleo nebo Primal je pro mě správnou cestou. Není podstatné jakou “nálepku” stravování dáte. Není to dieta, ale důležitá pravidla a doporučení. Podstatné je, jak na mé tělo jídlo působí, jestli mi energii a zdraví dává, nebo bere. Více se dozvíte na webových stránkách.

Směs rozetřete do tenké placky na plech vyložený pečicím papírem a vložte do trouby předem vyhřáté na 180 °C. Pečte 20-25 minut, dokud placka nezačne zlátnout. Zatímco se cuketové těsto peče, připravte si náplň. V pánvi na olivovém oleji nechte zesklovatět nadrobno nakrájenou cibuli.



Přidejte na malé kostičky nakrájenou papriku a po pár minutách rozdrcený česnek a koření. Nechte rozvonět. Do směsi vmíchejte rajčatový protlak a krátce orestujte. Do pánve přidejte rajčata. Ta můžete nahrubo nastrouhat (slupku vyhoďte) anebo oloupaná nakrájet na malé kostičky.

Chvíli vše povařte a pak vmíchejte nadrobno nakrájené kuřecí maso. Pomocí vařečky ho co nejlépe rozmělněte. Směs osolte a opepřete podle chuti. Upečený cuketový plát vyjměte z trouby, otočte pečicím papírem nahoru a ten z něj opatrně sloupněte. Placku po délce překrojte napůl (platí pro 2 porce).

Na vzniklé pláty rozetřete masovou směs tak, že jeden jejich okraj necháte po délce prázdný a na volné místo nasypte 40 g nastrouhaného sýru.

Potřené placky smotejte do pevných ruliček směrem od masové směsi k nasypanému sýru. Každou ruličku překrojte na 3 díly a posypte zbytkem strouhaného sýru. Vložte je do trouby vyhřáté na 200 °C a pečte přibližně 10 minut dozlatova. Upečené rolky podávejte samotné, nebo s nějakým oblíbeným dipem. Chutnají skvěle i studené, proto se hodí i jako jídlo zabalené s sebou na cesty.