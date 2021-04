Bez cukru a přidaných sladidel. Jak na banánový dort podle foodblogerky

Sladké nepeču a ani moc nejím. Byla jsem ale postavena před výzvu od jednoho „nevěřícího Tomáše“ upéct něco bez cukru a přidaných sladidel. Výsledek překvapil i mě samotnou.

Banánový dort

Těsto



3 vejce

120 g mandlové mouky



200 g banánu



4 g prášku do pečiva s vinným kamenem nebo 3 g běžného *

Ozdobení

200 g mascarpone *

50 g bílého jogurtu nebo zakysané smetany *



100 g banánu



20 g mandlových lupínků *



případně 300 g tuhé části kokosového mléka, trošku hořké vysokoprocentní čokolády nebo mleté skořice (více v TIPECH) *



Těsto: Rozmixujte dohladka vejce, mandlovou mouku, banány a prášek do pečiva. Řidší těsto nalijte do formy, kterou jste vyložili mírně navlhčeným pomačkaným pečicím papírem, případně jemně vymastili (například kokosovým olejem, máslem nebo ghee). Vložte do trouby vyhřáté na 180 °C a pečte 20-25 minut dozlatova (přesná doba záleží na výšce těsta, u nižší vrstvy bude stačit i méně).

Ozdobení: Po vychladnutí korpus potřete krémem z mascarpone smíchaného s jogurtem (v paleo verzi kokosovou šlehačkou připravenou z cca 300 g husté části kokosového mléka), ozdobte na kolečka nakrájeným banánem a posypte mandlovými lupínky, které jste nasucho opražili na pánvi.

TIPY: Pokud chcete mít dort co nejvíce nadýchaný, doporučuji těsto připravit se sněhem z bílků (lze pak vynechat prášek do pečiva). V takovém případě mandlovou mouku a banány rozmixujte se žloutky a pak opatrně smíchejte s vyšlehanými bílky. Po upečení korpus hned nevyndavejte z trouby, ale troubu otevřete a těsto v něm nechte dojít.

Místo krému z mascarpone lze použít i zakysanou smetanu, šlehačku, domácí pribináček, vyšlehané kokosové mléko atd. Kromě opražených mandlí můžete dort posypat nastrouhanou vysokoprocentní (min 80%) hořkou čokoládou nebo mletou skořicí.

Lucie Grusová o sobě Vaření jídla mě provází od dětství, bavilo mě už jako malou holku. Mé počátky ale nebyly o vaření zdravého jídla. Naopak. Ke kvalitní stravě jsem se musela prokousat hodně špatným jídlem. Následné zdravotní potíže a nadváha mě donutily podívat se na potraviny z nového úhlu. Začala jsem se v oblasti stravování vzdělávat. Zjišťovat, jaký dopad na mé tělo mají jednotlivé suroviny, objevila jsem nový svět vaření. Váha začala po mnoha neúspěšných pokusech výrazně klesat, zdravotní potíže zmizely. Dnes vím, že strava bez lepku, Paleo nebo Primal je pro mě správnou cestou. Není podstatné jakou “nálepku” stravování dáte. Není to dieta, ale důležitá pravidla a doporučení. Podstatné je, jak na mé tělo jídlo působí, jestli mi energii a zdraví dává, nebo bere. Více se dozvíte na webových stránkách.