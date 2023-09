Papriková hostina. Jak na krokety z kuřecího masa, poradí šéfkuchař Pavel Drdel

KROKETY Z KUŘECÍHO MASA Ingredience Krokety ■ 60 g másla ■ sůl, pepř, kmín ■ čerstvé bylinky ■ sušená saturejka ■ mouka, vejce, strouhanka na obalení ■ olej na smažení ■ 8 špičatých paprik ■ 8 středně velkých cibulí

Papriková omáčka ■ 1 menší cibulka ■ 40 g másla ■ 4 červené papriky ■ 350 ml drůbežího vývaru ■ 1 lžíce světlé miso pasty ■ 200 ml smetany ■ sůl, pepř 1. Kuře rozčtvrtíme, osolíme, opepříme, okmínujeme, lehce podlijeme vodou, v hlubším pekáčku vložíme do předem vyhřáté trouby na 160 ˚C. Pečeme zhruba 70 minut. Poté necháme vychladnout, veškeré maso obereme, dáme do misky společně s rozpuštěným máslem, výpekem a posekanými bylinkami a promícháme, popřípadě dosolíme a dochutíme pepřem. Ze směsi tvarujeme drobné kulaté krokety, dvakrát je obalíme v klasickém trojobalu (do strouhanky přidáme sušenou saturejku) a osmažíme. 2. Cibule oloupeme a překrojíme. Přepůlené papriky zbavíme jadřinců a oboje krátce povaříme v osolené vodě (cibuli o pár minut déle). Vyjmeme a ještě horké zprudka opečeme na pánvi. Před podáváním jen pokapeme ochuceným olejem či plátkem másla a opepříme. 3. Na omáčku nakrájíme cibulku nadrobno, papriku na větší kostky. Vše společně orestujeme na másle, osolíme a opepříme. Přidáme miso pastu, podlijeme vývarem a pod pokličkou podusíme doměkka. Pak přidáme smetanu a rozmixujeme do hladké omáčky. 4. Na talíř servírujeme opečenou cibuli a papriku, přelijeme horkou omáčkou a přidáme kuřecí krokety.