Sólo pro cibuli. Zkuste ji pečenou s houbami, radí šéfkuchař Pavel Drdel

PEČENÉ CIBULE S HOUBAMI INGREDIENCE ■ 24 středně velkých žlutých cibulí ■ 800 g žampionů ■ čerstvá majoránka ■ čerstvý tymián ■ 100 g másla ■ med ■ olej (na opečení) ■ divoké koření ■ sůl, pepř ■ jedlé květy (např. brutnák) 1. Cibule oloupeme, ale u kořene neodkrajujeme, aby se cibule později při vyndávání středů nerozpadly. Vyskládáme do vyššího pekáčku, pokapeme olejem, osolíme, opepříme a přidáme lístky tymiánu. Troubu předehřejeme na 150 °C a celé cibule upečeme doměkka (trvá to cca 45 minut, podle velikosti). Pokud by se začaly na povrchu pálit, teplotu trochu ztlumíme. 2. Upečené cibule vyndáme, a když trochu zchladnou, vyndáme z nich středy (2–3 vnější listy ponechat). Dvě třetiny vyjmutých vnitřků vrátíme do pekáčku, pokapeme medem, znovu osolíme, opepříme a pečeme dotmava při 200 °C. Poté je přendáme do menšího hrnce, zalijeme horkou vodou, přidáme divoké koření a stonky tymiánu a vaříme na mírném plameni asi hodinu. Přecedíme přes jemné sítko, popřípadě ještě dochutíme solí a pepřem. Zbylou třetinu vnitřků cibulí nasekáme najemno a dáme do mísy. 3. Pekáč od cibulí znovu využijeme včetně výpeku: žampiony pokrájíme nadrobno a společně s máslem a lístky majoránky je do něj vložíme. Osolíme, opepříme a pečeme při 200 °C asi 10 minut. Přidáme do mísy s posekanou cibulkou, promícháme a směsí naplníme vydlabané cibule. Rozehřátou troubu využijeme potřetí: na dopečení naplněných cibulí (asi 10 minut). 4.Ještě horké plněné cibule přendáme do hlubokého talíře, přelijeme cibulovou omáčkou, doplníme např. slanou granolou a dozdobíme květy.