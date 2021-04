Pečená kuřecí křídla. Recept podle foodblogerky na jednoduchý oběd

Tohle jídlo má doma vždycky úspěch. A přitom je tak jednoduché na přípravu a takřka bezpracné. Jen je potřeba dobře rozpočítat porce, aby se dostalo opravdu na všechny – jídlo nějak záhadně rychle mizí z talíře.

Pečená kuřecí křídla

600 g očištěných kuřecích křídel (viz začátek receptu)

2 dcl vody



50 g rajčatového protlaku nebo 70 g domácího kečupu



1 zarovnaná lžíce domácího grilovacího koření nebo směsi koření z TIPŮ



Postup: Kuřecí křídla přeřízněte v kloubech na tři části. Letky (poslední část křídel, prakticky bez masa) uložte do mrazáku a později spolu s dalšími kostmi a odřezky použijte na přípravu vývaru. V misce smíchejte vodu, rajčatový protlak a koření (domácí grilovací koření už sůl obsahuje, takže ji není potřeba přidávat).

Očištěná křídla vložte do pekáčku, zalijte je připravenou omáčkou a promíchejte. Křídla by měla ležet v jedné vrstvě (ideálně dolů částí, která má více kůže), ne přes sebe, a jen lehce ponořená v omáčce. Nezakrytou pečicí nádobu s křídly vložte do trouby vyhřáté na 180 °C a pečte přibližně 50 minut.



Občas pro jistotu křídla zkontrolujte. Vody by mělo být podle mé zkušenosti přesně tak akorát, aby z ní po upečení zbyla hustá omáčka. Ale každá trouba peče trošku jinak, tak křídla raději hlídejte, ať se nespálí.

Po 50 minutách křídla v pekáčku otočte (není to nutnost, ale lépe se opečou ze všech stran) a vraťte je do trouby na dalších přibližně 20-30 minut. Upečená kuřecí křídla chutnají skvěle i úplně samotná, lze je ale doplnit čerstvou zeleninou a nějakým oblíbeným dipem.

TIPY: Pokud nemáte předem připravené domácí grilovací koření nebo chcete zkusit trošku jinou variantu, můžete smíchat 1/3 lžičky sušeného česneku, 1/4 lžičky mleté skořice, 1/2 lžičky sušeného oregana, 1/2 lžičky uzené papriky, 1/2 lžičky mletého římského kmínu, špetku chilli (volitelně), sůl a pepř. Na závěr (po vyndání křídel) můžete v případě potřeby dno pekáčku jemně polít pár lžícemi vody a na plotně krátce povařit vypečené kousky. Jen pozor, aby nebyly spálené a omáčka kvůli nim nezhořkla.