Ze Středního východu do Brna. Tady mi lidé v restauraci řeknou, když se jim něco nelíbí, říká šéfkuchař

Tomáš Reger chtěl vařit a cestovat. Splnil si to coby kulinární kurátor, který otevíral restaurace na klíč v Marrákeši, Bejrútu, Teheránu, Dubaji nebo na Seychelách. Co tato profese obnáší a proč si po čtrnácti letech strávených na Středním východě otevřel restauraci zrovna v Brně?

Byli všude a dělali všechno. Tak by se dala s nadsázkou shrnout profesní historie Tomáše Regera a jeho parťáka a šéfbarmana Jana Lišky. Restaurace Element, kterou si loni v létě v Brně otevřeli, fungovala jen osm týdnů, když jí vládní protipandemické nařízení zatrhlo tipec. I tak stihla zaujmout netradičními jídly i originálním interiérem, v němž majitelé třeba ponechali dřevěnou podlahu mořenou volskou krví a skleněnými dlaždicemi nalezenými pod původním linem obložili barové a kuchyňské pulty. Kulinární Brno tak posunuli zase o kousek dál.



Restauraci jste otevřeli jen pár týdnů po svém přesunu z Emirátů do Brna. Jaké to je, dozorovat stavbu kuchyně na dálku?

Dělám to běžně, tohle mě vůbec nestresovalo. Měl jsem navíc výhodu, že Honza byl mýma očima. A v tom prostoru jsem byl půl roku předtím, i když ještě nebyl vybavený. Dva dny po příjezdu jsem pak strávil tím, že jsem naobjednal různé řezy masa a díval se, co a jak funguje, než jsem si vybral dodavatele. Samozřejmě v takové fázi ještě nemůžete znát jejich spolehlivost. Otevřít restauraci pro mě ale znamená pár tahů, a jedu.