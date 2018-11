Svatomartinská husa. Jak ji připravit a jaké knedlíky vybrat?

Staré české pořekadlo o Martinovi na bílém koni, na jehož svátek končí období polních prací a přichází zima, zná asi každý. Existuje ale také ještě jedno, které říká, že kdo neochutná svatomartinskou husu, bude rok hladovět. Server Lidovky.cz vybral tradiční recept na svatomartinskou husu s jablky. Jak ji připravit a jaké knedlíky k ní vybrat?

Husa ke svatomartinským oslavám neodmyslitelně patří. Vedle pečínky se většinou podává také kaldoun (polévka s drůbky) nebo proslulá husí játra. Ve staročeské kuchyni se husa také plnila či obkládala jablky. Jak připravit tradiční pokrm?

Svatomartinská husa s jablky (Czech Specials)

Suroviny: 1 středně velká husa (asi 4 kg), 3 jablka a 1 hruška nebo 4 jablka, několik snítek rozmarýnu, voda na podlévání, kmín, sůl



Postup: Husu důkladně zvenku i zevnitř omyjeme, nasolíme ji a okmínujeme (i zevnitř!) a necháme v chladnu do druhého dne uležet. Asi tři hodiny před pečením ji vyndáme a necháme odpočinout při pokojové teplotě. Troubu předehřejeme na 130 stupňů. Nasolenou husu vložíme do pekáče prsíčky dolů a podlijeme horkou vodou (měla by sahat asi do čtvrtiny pekáče). Pekáč přiklopíme a dáme husu péct.



Pečeme 3 hodiny, během pečení husu několikrát otočíme, aby se opekla z obou stran – a pokaždé znovu přiklopíme, aby se maso nevysušilo. Občas také propíchneme kůži, aby mohlo vytékat sádlo. Počkáme, až se vyškvaří, a potom ho můžeme odebírat, případně s ním husu znovu polévat.

Po 3 hodinách husu obložíme jablky, nakrájenými na dílky a zbavenými jádřinců, a rozmarýnem a dáme péct na dalších 40 minut. Poté na posledních 20 minut zvýšíme teplotu na 170 stupňů a husu odkryjeme, aby se vypekla pěkná, křupavá kůžička. Měkkou husu necháme před podáváním odpočinout.



Tip: Pomalé pečení pomáhá, aby se maso nevysušilo, ale zůstalo krásně šťavnaté. Máte-li dost času, klidně snižte teplotu na 100 stupňů a pečte sedm hodin.

Knedlíky jsou jednou z nejoblíbenějších příloh jídel české kuchyně, typické jsou ale i pro rakouskou a bavorskou kuchyni, v podobě noků se s jejich obdobou můžeme setkat i v Itálii, Maďarsku nebo Slovinsku, i slovenské halušky mají v nokům velmi blízko. A jaké knedlíky se k pečené huse nejlépe hodí?

Kynuté houskové knedlíky



Suroviny: 2 rohlíky, nejlépe den staré, ½ kostky droždí, ½ lžičky cukru, 500 g hrubé mouky, špetka soli, 250 ml mléka, 1 vejce



Postup: Do hrníčku rozdrobíme kvasnice, zasypeme cukrem, přilijeme trochu vlažného mléka a necháme vzejít kvásek. Ten potom přidáme do mísy k mouce, na kostičky nakrájeným rohlíkům a špetce soli, přidáme zbytek mléka a vejce. Vypracujeme hladké těsto, které necháme půl hodiny pod utěrkou na teplém místě vykynout. Poté z něj uděláme dvě šišky a vložíme je do vroucí osolené vody. Vaříme je 18 minut, v polovině varu je vařečkou obrátíme. Uvařené knedlíky vyjmeme, propícháme vidličkou (aby z nich unikla pára) a hned nožem nebo nití nakrájíme na plátky.

Karlovarské knedlíky podle Sandtnerové

Suroviny: 70 g másla, špetka soli, 6 žloutků, ½ l mléka, 560 g mouky,

200 g housky, 200 g másla, 20 g rozpuštěného másla na potření ubrousku



Postup: Máslo utřeme se žloutky (bílky zatím odložíme stranou) a se solí do hladké pěny. Potom po lžících postupně vmícháme mléko a mouku. Housky nakrájíme na kostky a na másle je krátce osmahneme, aby zrůžověly. Mezitím vyšleháme z bílků hustý sníh. Přidáme osmažené housky do těsta a nakonec opatrně vmícháme sníh.

Ubrousek potřeme rozpuštěným máslem, vlijeme do něj těsto, srolujeme a pevně provázkem zavážeme okraje, aby vznikl pevný knedlík.Vaříme jej ve slané vodě asi hodinu, zhruba v polovině varu je opatrně otočíme. Uvařený knedlík nakrájíme nití.

Bramborové knedlíky



Suroviny: 1 kg ve slupce vařených brambor, 2 vejce, 250 g hrubé mouky, 150 g krupice, sůl



Postup: Uvařené brambory necháme lehce zchladnou a ještě teplé je oloupeme. Nastrouháme je do velké mísy a přidáme vejce, hrubou mouku a krupici. Osolíme a vypracujeme hladké těsto. Přendáme ho na vál, prohněteme a necháme chvíli odpočinout. Těsto rozdělíme na 2–4 díly (podle velikosti hrnce, čím menší, tím více knedlíků uděláme) a s každého dílu vyválíme váleček s plochými konci. Knedlíky opatrně vložíme do vřící osolené vody, po chvíli je vařečkou opatrně odlepíme ode dna. Vaříme 25 minut. Uvařené knedlíky vyjmeme z vody a ještě horké nakrájíme strunou nebo nití na plátky.



Tip: Ze stejného těsta lze připravit i plněné knedlíky například s uzeným masem nebo škvarky.

Chlupaté knedlíky



Suroviny: 350 g syrových brambor, 150 g ve slupce vařených brambor, 1 vejce

250 g hrubé mouky, hrst petrželky kudrnky, sůl, 50 ml oleje



Postup: Ve slupce uvaříme brambory, oloupeme je a necháme vychladnout. Potom je nastrouháme do velké mísy a k nim nastrouháme syrové brambory. Přidáme vejce, mouku, sůl a nadrobno nasekanou petrželku. Promícháme a vypracujeme vláčné těsto, které necháme chvíli odpočinout. V hrnci přivedeme k varu vodu, osolíme ji a pomocí namočené lžíce do ní tvoříme menší knedlíčky. Po chvíli knedlíky lehce odlepíme ode dna a vaříme asi 8 minut. Uvařené knedlíky vyjmeme do mísy, zakápneme olejem, aby se neslepily, a promícháme.