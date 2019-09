Utopenci s kysaným zelím jednou za čas neuškodí. Jak na ně?

I když se uzeninám snažím co nejvíce vyhýbat, občas na ně dostanu prostě chuť. Pak si seženu ty nejkvalitnější, které svým složením vyhovují mým stravovacím pravidlům (tedy bez lepku a s minimálním obsahem aditiv), a připravím si z nich nějakou dobrotu, ke které mě vážou osobní vzpomínky. Takhle to mám třeba s utopenci, které jsem jako malá chodila kontrolovat do lednice, když budou konečně uleželé. To čekání bylo tak dlouhé! Proto jsem si později našla způsob, jak tohle trápení hodně zkrátit.

Utopenci s kysaným zelím 4 porce 6 kvalitních buřtů

2 velké cibule



1 chilli paprička



2 čerstvé okurky nakládačky nebo 1/2 salátovky



1 červená nebo žlutá paprika



1 balíček kysaného zelí



2 bobkové listy



6 kuliček nového koření



10 kuliček celého pepře



250 ml jablečného octa



250 ml vody

Postup přípravy: V malém hrnci smíchejte vodu a ocet, přidejte koření a vše přiveďte k varu. Jakmile začne nálev vřít, vypněte plotýnku. Pro někoho je poměr vody a octa 1:1 příliš nebo naopak málo výrazný, tak si ho případně podle potřeby drobně upravte přidáním jedné či druhé ingredience. Lucie Grusová o sobě Vaření jídla mě provází od dětství, bavilo mě už jako malou holku. Mé počátky ale nebyly o vaření zdravého jídla. Naopak. Ke kvalitní stravě jsem se musela prokousat hodně špatným jídlem. Následné zdravotní potíže a nadváha mě donutily podívat se na potraviny z nového úhlu. Začala jsem se v oblasti stravování vzdělávat. Zjišťovat, jaký dopad na mé tělo mají jednotlivé suroviny, objevila jsem nový svět vaření. Váha začala po mnoha neúspěšných pokusech výrazně klesat, zdravotní potíže zmizely. Dnes vím, že strava bez lepku, Paleo nebo Primal je pro mě správnou cestou. Není podstatné jakou “nálepku” stravování dáte. Není to dieta, ale důležitá pravidla a doporučení. Podstatné je, jak na mé tělo jídlo působí, jestli mi energii a zdraví dává, nebo bere. Více se dozvíte na webových stránkách. Buřty si oloupejte od tuhých střívek (pokud je to nutné) a nakrájejte je na kolečka. Oloupanou cibuli a omytou papriku nakrájejte na nudličky, omyté nakládačky (nebo salátovku s vyříznutým vodnatým středem) na plátky, chilli papričku zbavenou semínek nadrobno. Z kysaného zelí vymačkejte přebytečný lák a podle potřeby ho mírně nakrájejte.

Velké sklenice naplňujte postupně jednotlivými ingrediencemi. Jakmile budou plné, zalijte je vařícím nálevem (včetně koření). Je opravdu důležité, aby byl nálev vroucí, protože jedině tak dojde k urychlení celého procesu naložení. Kolik sklenic a nálevu budete přesně potřebovat, záleží hodně na tom, jak na těsno budete sklenice plnit. Osobně je pěchuju hodně na doraz. V takovém případě je ale nutné si pohlídat, aby se vám ve sklenicích nevytvořily vzduchové bubliny a lák protekl všude. Pokud vám ve sklenici nějaká místa se vzduchem zůstanou, pomocí měkkého dlouhého nože se k těmto kapsám po obvodu sklenice dostaňte a prorazte cestu pro natečení láku. Naplněné sklenice nechte pomalu vychladnout na kuchyňské lince a pak je uložte alespoň přes noc do lednice. Tomuto pokrmu „sluší“ delší doba uležení, ale díky zalití surovin vařícím lákem a nakrájení buřtů na plátky lze utopence konzumovat již druhý den.