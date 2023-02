Zeleninová vložka na dně talíře zalitá jemným krémem sváteční dojem z velouté ještě znásobí

Velouté je sametově jemná omáčka/polévka způsobem přípravy ne nepodobná té bešamelové. Kořeny má – nepřekvapivě – francouzské (velours ve francouzštině znamená právě samet) a svou chutí i způsobem přípravy dokonale ilustruje tamní haute cuisine. Originální recept na velouté využívá vývar z telecích nožiček, do nějž se někdy dávaly vařit taky žampiony, takže byl výsledek opravdu velejemný. Ale stejně tak je možné jej připravit takřka z jakéhokoli jiného masa, případně ryb anebo zeleniny.

Pavel Drdel pro dnešní recept zvolil maso kuřecí, přesněji skelety z něj, které ale pro lepší barvu i chuť ještě před založením vývaru pečlivě restuje na troše oleje. „To samozřejmě platí i pro jakýkoli jiný vývar – opečení kostem či masu přinese další chuťový rozměr a omáčku či polévku v chuti prohloubí,“ dodává šéfkuchař.

Pavel Drdel Strakonický rodák a šéfkuchař populární restaurace Sůl a řepa propojuje gastronomii s přírodou. Vaří z lokálních a čerstvých surovin, spolupracuje s místními dodavateli. Nakládá, fermentuje, suší a snaží se pracovat šetrně a beze zbytku.

Základem velouté je kromě vývaru klasická jíška připravená z mouky a většího množství másla. Alternativně lze ale mouku vynechat a k zahuštění použít brambory – třeba v kombinaci s lehce osmahnutou cibulí a čerstvou syrovátkou, jako to dělá právě Pavel Drdel. V každém případě základ vaříme nejméně 20 minut na mírném ohni: jedině tak brambory dokonale změknou (respektive se lepek v mouce provaří).

Zatímco klasické velouté připravené jen z jíšky a silného vývaru není třeba o moc víc upravovat, bramborovosyrovátková verze si samozřejmě žádá pečlivé rozmixování, jinak by omáčka-polévka měla k hebkosti sametu daleko. „Protože jsme přidávali taky celý jalovec, je kromě rozmixování potřeba polévku ještě přecedit, a to přes co nejjemnější sítko,“ pokračuje Pavel Drdel, „úlomky koření v ní zkrátka nechceme.“ Finální zjemnění zajistí kapka smetany, dochucení špetka muškátového oříšku, pepře, případně soli.

Zeleninové separé

V naprosté většině případů se velouté, je-li podávané jako polévka, servíruje s kostičkami vařené zeleniny na dně talíře. I touhle cestou se samozřejmě lze vydat. Pokud byste ale stáli o zajímavější a ještě svátečnější (a ovšem pracnější) podobu tohoto už tak skvělého jídla, připravte ze zeleniny pyré a servírujte jej třeba na opečené briošce (podrobný recept najdete v rámečku vpravo). „Pyré polévku ještě o stupínek zjemní, a navíc tak zeleninu možná vezmou na milost i ti, kdo ji nakrájenou na kostičky někdy odmítají, především děti,“ dodává šéfkuchař.

Aby měly obě složky zeleninové vložky, tedy mrkev a petržel, co nejsilnější chuť, vaří se (nakrájené na větší kostky, malé by do sebe nasály moc vody), mixují a dál dochucují zvlášť. Slupky z nich ovšem nevyhazujte, využití naleznou ve vývaru, veškeré suroviny z rozpisu recept využívá takřka bezezbytku.

Nejlépe pyré – ať už na briošce, či jen tak samotné – v talíři vypadá, je-li naservírované pomocí cukrářského sáčku s libovolně tvarovanou špičkou. Pokud tedy polévku plánujete připravit coby součást slavnostnějšího menu, rozhodně po něm sáhněte. Výhodou pyré je, že stejně dobře jako teplé nebo vlažné chutná i studené.