Více než polovina Čechů peče cukroví, oblíbené je linecké

Skoro 60 procent Čechů peče před Vánocemi cukroví, dvě třetiny z nich si připravují těsto doma, nejčastěji ve volném čase v pracovním týdnu. Uvádí to listopadový průzkum agentury Ipsos pro společnost Ahold, která provozuje řetězec Albert. Nákupy surovin, jako jsou mouka, cukr, tuky, vejce nebo ořechy, stoupají před Vánocemi několikanásobně. Nejoblíbenějším cukrovím je podle průzkumu, ve kterém odpovídalo 525 lidí, linecké a vanilkové rohlíčky. Vzrůstá zájem o nákupy cukroví přes internet.

„Například strouhaného kokosu se od listopadu prodá téměř polovina celoročního objemu, u mouky pak čtvrtina,“ uvedla mluvčí Aholdu Barbora Vanko. Podobný trend se dá podle ní pozorovat i u vanilkového cukru a skořice.



Linecké cukroví a vanilkové rohlíčky jsou nejoblíbenější druhy, následují vosí hnízda. Polovina mladých lidí do 35 let si podle průzkumu dopřeje perníčky, u lidí starších 54 let jsou nejoblíbenější pracny a nepečené cukroví. Polovina z těch, kteří před Vánocemi pečou, připravuje cukroví během pracovního týdne, třetina o adventních víkendech, zbytek dotázaných ho nepřipravuje vůbec.

Stále větší zájem je o kupované cukroví. „V našich obchodech se během roku, a to především před Vánocemi, prodá přes milion kusů balení hotového cukroví,“ dodala Vanko, podle níž je nejoblíbenější půlkilogramové balení.

Některé řetězce vánoční cukroví samy vyrábějí. Podle vedoucího pekárenské výroby hypermarketů Globus Pavla Meduny mají lidé na přípravu Vánoc stále méně času. „Od konce října do poloviny prosince pečeme linecká kolečka, vanilkové rohlíčky, kokosky, sněhové cukroví a samozřejmě vánočky. Během této doby naši pekaři a cukráři vykrájejí na milion kousků, které později slepují a zdobí,“ řekl ČTK Meduna. Podle něj je oblíbené sněhové cukrový nebo domácí kokosky. Pekaři z Globusu vyrábějí také vánočky z devíti pramenů, na letošních 170.000 kusů spotřebují 8,5 tuny másla, osm tun rozinek a 6,5 tuny mandlových plátků.

Na nedostatek času na výrobu domácího cukroví se u svých zákazníků připravuje i internetový prodejce Rohlik.cz. Podle jeho zástupců roste zájem o nákup cukroví přes internet. Předloni společnost prodala denně 90 balení, loni jich už bylo za den 200, letos očekává, že jich každý prosincový den prodá 600.



Linecké těsto je podle ředitelky korporátní komunikace Makra Romany Nýdrle nejoblíbenější z těst na pečení cukroví, v závěsu za ním pak perníkové těsto. Na Vánoce jich tento řetězec prodá zhruba za půl milionu korun.

V loňském roce stoupla před Vánocemi cena másla. V letošním tomu tak podle Nýdrle není. „Cena másla nyní na evropském trhu klesá, většina tuzemských výrobců kopíruje zahraniční vývoj. V Makru neočekáváme výrazný nárůst cen do Vánoc. V porovnání s měsícem září je máslo v průměru o 18 procent levnější,“ dodala.

Kvůli neúrodě obilí ale stoupají ceny mouky. „Tlak na zvýšení cen mouky registruje Makro od září, nicméně fakticky k tomuto kroku přistoupili od začátku listopadu, a to pouze u značkových mouk. U vlastních značek ke zvýšení cen přistoupí až v lednu. Zdražení se pohybuje okolo 12 procent,“ sdělila.

Před Vánocemi se také prodává nejvíce medu. „Med je totiž součástí hned několika druhů oblíbeného cukroví, předně pak medových perníčků anebo rovnou perníkových chaloupek. Právě nyní máme hlavní sezonu, kdy stočíme třikrát více medu oproti celoročnímu průměru, jen za listopad a prosinec stočíme 700 tun,“ uvedl jednatel společnosti Medokomerc Milan Špaček.