Víkendům vládnou brunche. Kam zajít v Praze na ty nejlepší?

Babičky vždy říkaly, že snídaně je základ. Po ránu bychom se prostě neměli odbývat, v pracovní dny je to sice složité, ale co o víkendu? Ačkoli u nás zatím „breakfast all day“ běžným konceptem není, víkendové dopolední brunche si pomalu, ale jistě získávají své příznivce.

Crème de la Crème

Salon na Národní znají Pražáci spíše jako zmrzlinové království, nedávno zde ale přidali do repertoáru snídaně a to opravdu velkoryse. Snídani si tady totiž můžete dát od rána do večera. Pochutnat si můžete na obložených chlebech, sladkých i slaných palačinkách nebo řeckém jogurtu s granolou. A bestseller? Určitě lehce opečený chleba s s míchanými vejci a lososem.