Vitamin D v polévce. Uvařte si krém s lososem a koprem

Studené počasí přímo vybízí k tomu udělat si horkou polévku a prohřát organismus. Krémová polévka z lososa je skvělou volbou, protože ryby obsahují vitamin D.

Krémová polévka s lososem a koprem

400 g syrových brambor (varný typ A)

1 lžíce másla

50 g bílé cibule (nakrájené najemno)

800 ml zeleninového vývaru

300 g filetů z lososa bez kůže

120 ml sójové smetany

1 lžíce bílého vinného octa

2 lžíce čerstvého kopru (nasekaného najemno)

sůl

pepř

Brambory omyjte (slupku neloupejte) a nakrájejte je na kostky o velikosti 1,5 cm. Následně si připravte hrnec, rozehřejte v něm 1 lžíci másla, přidejte nakrájenou cibuli a opékejte ji 2 minuty na středním plameni.

Poté do hrnce přidejte nakrájené brambory, zeleninový vývar, sůl a pepř, hrnec přiklopte pokličkou a směs nechte vařit 13 až 15 minut na středním plameni do změknutí brambor. Zhruba 7 minut před dovařením brambor si vezměte nepřilnavou pánev, nasucho ji rozpalte na středním plameni, následně na pánev vložte lososa a opékejte ho 1,5 minuty z každé strany. Poté vypněte ohřev a nechte lososa na pánvi takzvaně „dojít“. Až se dovaří brambory v hrnci, vezměte si misku a přemístěte do ní ½ celkového množství uvařených brambor (zbytek brambor ponechte v hrnci).

Následně celý obsah hrnce rozmixujte dohladka ponorným mixérem, do výsledné směsi přidejte sójovou smetanu, vinný ocet a podle chuti sůl a pepř a vše znovu promixujte (tentokrát již stačí jen krátce). Poté do hrnce vmíchejte nasekaný kopr a celou směs podle potřeby ještě krátce prohřejte na plotýnce.

Nyní směs z hrnce rozdělte do 4 talířů a do každé porce přidejte uvařené brambory z misky. Nakonec si vezměte vidličku, natrhejte s ní opečeného lososa na menší kousky, ty rozdělte do jednotlivých porcí polévky a podávejte.

Recept pochází z kuchařky Jak jíme zdravě v zimě.